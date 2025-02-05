Τα ταχυδρομεία των ΗΠΑ δέχονται ξανά δέματα από την Κίνα

Η υπηρεσία των αμερικανικών ταχυδρομείων (USPS) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δέχεται και πάλι δέματα από την Κίνα, εν μέσω ενός εμπορικού πολέμου ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.

Η USPS δήλωσε ότι «εξακολουθεί να δέχεται» τα δέματα από την ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε ότι δεν θα τα δέχεται «προσωρινά» και «μέχρι νεωτέρας», προκαλώντας την οργή του Πεκίνου.

«Καλούμε τις ΗΠΑ να σταματήσουν αμέσως να πολιτικοποιούν και να εργαλειοποιούν τα οικονομικά και τα εμπορικά θέματα, και να σταματήσουν να ασκούν αθέμιτη πίεση τις κινεζικές επιχειρήσεις», δήλωσε σήμερα ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Εκφράζοντας τη «βαθιά δυσαρέσκεια» του Πεκίνου για τα αμερικανικά μέτρα, ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ κάλεσε ωστόσο για «διάλογο» προκειμένου να τεθεί τέλος στην κρίση.

Η διαμάχη γύρω από τα δέματα σημειώνεται μετά την αύξηση κατά 10% των αμερικανικών τελωνειακών δασμών σε προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα, που προκάλεσε την έναρξη ενός νέου εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες με μεγάλο βάρος στην παγκόσμια οικονομία.

Το Πεκίνο απάντησε αμέσως επιβάλλοντας τους δικούς του δασμούς σε μια σειρά προϊόντων που εισάγονται από τις ΗΠΑ από το πετρέλαιο μέχρι τα αγροτικά μηχανήματα.

Η Κίνα ανακοίνωσε επίσης νέους περιορισμούς στην εξαγωγή κρίσιμων μετάλλων και μεταλλοειδών που χρησιμοποιούνται σε τομείς όπως η αεροδιαστημική.

«Τα μέτρα που έλαβε η Κίνα είναι μια απαραίτητη ενέργεια για την προάσπιση των θεμιτών δικαιωμάτων και συμφερόντων της», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

