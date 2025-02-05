Λογαριασμός
Οικονομική σύνοδος ΗΠΑ-Καναδά την Παρασκευή

Διεργασίες σε όλα τα μέτωπά μετά την παράταση των 30 ημερών που έδωσαν οι ΗΠΑ για την επιβολή δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα

Τραμπ και Τριντό

Το Συμβούλιο για τις σχέσεις Καναδά - ΗΠΑ θα διεξαγάγει σύνοδο κορυφής την Παρασκευή στο Τορόντο, δήλωσε σήμερα ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό έπειτα από μια παύση 30 ημερών για τους δασμούς που πρότεινε η κυβέρνηση Τραμπ, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα.

Η σύνοδος θα εξετάσει τρόπους για την ανάπτυξη της καναδικής οικονομίας, την επέκταση του εμπορίου εντός της χώρας, τη διαφοροποίηση των εξαγωγικών αγορών και τη διαχείριση της παραγωγικότητας, δήλωσε ο Τριντό προσθέτοντας ότι θα επιδιώξει επίσης να αυξηθεί ο συντονισμός μεταξύ των εταίρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

