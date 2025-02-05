Το Συμβούλιο για τις σχέσεις Καναδά - ΗΠΑ θα διεξαγάγει σύνοδο κορυφής την Παρασκευή στο Τορόντο, δήλωσε σήμερα ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό έπειτα από μια παύση 30 ημερών για τους δασμούς που πρότεινε η κυβέρνηση Τραμπ, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα.

Η σύνοδος θα εξετάσει τρόπους για την ανάπτυξη της καναδικής οικονομίας, την επέκταση του εμπορίου εντός της χώρας, τη διαφοροποίηση των εξαγωγικών αγορών και τη διαχείριση της παραγωγικότητας, δήλωσε ο Τριντό προσθέτοντας ότι θα επιδιώξει επίσης να αυξηθεί ο συντονισμός μεταξύ των εταίρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

