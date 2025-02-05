Η Αργεντινή αποχωρεί από τον ΠΟΥ

Η Αργεντινή ακολούθησε τα βήματα του Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνοντας ότι θα αποχωρήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η κίνηση αυτή απηχεί επί της ουσίας το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ που έγινε γνωστό τον περασμένο μήνα, και θέλει την Αμερική να αποχωρεί από τον Διεθνή Οργανισμού Υγείας.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Τετάρτης από τον προεδρικό εκπρόσωπο της χώρας, Μανουέλ Αντόρνι.

Ο Αντόρνι είπε ότι η απόφαση του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι βασίζεται στο γεγονός πως υπάρχουν «βαθιές διαφορές σχετικά με τη διαχείριση της υγείας, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19 και πρόσθεσε ότι η Αργεντινή δεν θα «επιτρέψει σε έναν διεθνή οργανισμό να παρέμβει στην κυριαρχία μας».

Είπε ότι η διαχείριση της πανδημίας εκ μέρους του ΠΟΥ, μαζί με τις αποφάσεις του πρώην Προέδρου Αλμπέρτο ​​Φερνάντεζ, οδήγησαν την Αργεντινή στο μεγαλύτερο lockdown στην ανθρώπινη ιστορία και στο να υπόκειται το Μπουένος Άιρες σε «πολιτική επιρροή ορισμένων χωρών».

Ο Πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι απέσυρε την Αμερική από τον ΠΟΥ επειδή πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξοντώθηκαν από τον οργανισμό, περιγράφοντας τις υπερπληρωμές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια ως «επαχθή».

Πηγή: skai.gr

