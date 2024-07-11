Euro 2024: Στον τελικό η Αγγλία, 2-1 με ανατροπή στο 90' την Ολλανδία

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Για δεύτερο συνεχόμενο Euro, η Αγγλία θα προσπαθήσει μέχρι τέλους να το... φέρει σπίτι! Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ επικράτησε 2-1, με ανατροπή, της Ολλανδίας στο Ντόρτμουντ και έκλεισε θέση για τον τελικό του Βερολίνου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή (14/07).

Μία γκολάρα του Σίμονς στο 7' έφερε από νωρίς μπροστά στο σκορ τους «οράνιε», που όμως είδα τον Κέιν να ισοφαρίζει γρήγορα με πέναλτι (18') και, ενώ όλα έδειχναν ότι πάμε για παράταση, ένα τρομερό σουτ του Γουότκιν στο 90'. έφερε τα πάνω, κάτω και λύτρωσε τα «τρία λιοντάρια».

Το ματς

Οι Ολλανδοί μπήκαν ονειρικά στην αναμέτρηση, καθώς μόλις στο 7' κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα. Ο Σίμονς κέρδισε την μπάλα και εξαπέλυσε ένα τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, με τον Πίκφορντ να μην μπορεί να αντιδράσει και να αποτρέψει το 1-0.

Οι Άγγλοι κατάφεραν να αντιδράσουν γρήγορα, με τον Κέιν να έχει δύο καλά σουτ σε μερικά δευτερόλεπτα μεταξύ 13ου και 14ου λεπτού, με τον Ντάμφρις να βρει τον αντίπαλό του στη δεύτερη φάση και τον Τσβάιερ να πάει για on field review, δίνοντας τέλος στο πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Κείν, που ευστόχησε για το 1-1 στο 18'. Η εξέλιξη αυτή ανέβασε ψυχολογικά τα «τρία λιοντάρια», που πέντε λεπτά αργότερα άγγιξαν την ανατροπή μα είδαν τον Ντάμφρις να σταματά πάνω στη γραμμή της προσπάθειας του Φόντεν.

Ο Ολλανδός λίγο έλειψε να βάλει ξανά μπροστά στη σκορ την ομάδα του, ωστόσο η κεφαλιά του στο 30' κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, με το μακρινό σουτ του Φόντεν στο 32' να έχει ανάλογη κατάληξη.

Τελευταία αξιόλογη φάση στο πρώτο μέρος ένα ακόμα σουτ του μεσοεπιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, που βρήκε σε ετοιμότητα τον Φερμπρούχεν (39').

Το ματς ήταν πολύ διαφορετικό στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να εμφανίζονται πολύ πιο μαζεμένες.

Φτάσαμε στο 65' για να δούμε επιτέλους μία καλή στιγμή, όταν μετά την εκτέλεση φάουλ του Φέιρμαν, ο Φαν Ντάικ μπήκε στην πορεία της μπάλας μα είδε τον Πίκφορντ να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Δευτερόλεπτα αργότερα, η κεφαλιά του Ντάμφρις πέρασε ψηλά άουτ, ενώ στο 69' μία ακόμη κεφαλιά, από τον Φαν Ντάικ, δεν προβλημάτισε τον Άγγλο τερματοφύλακα, που μπλόκαρε άνετα.

Στο 77' ήταν η σειρά του Σίμονς να απειλήσει, με σκαστό σουτ που επίσης δεν προβλημάτισε ιδιαίτερα τον Πίκφορντ, με την Αγγλία να... ξυπνά και να έχει ακυρωθέν γκολ με τον Σάκα ένα δίλεπτο αργότερα.

Μία προσπάθεια του Πάλμερ στο 88' κατέληξε άουτ και, ενώ όλα έδειχναν ότι πάμε καρφί για παράταση, στο 90' μίλησε ο Γουότκινς. Ο επιθετικός της Άστον Βίλα, που είχε περάσει στο ματς λίγο νωρίτερα, κάρφωσε την μπάλα στα ολλανδικά δίχτυα με τρομερό διαγώνιο σουτ και... τέζαρε τους «οράνιε», που δεν είχαν χρόνο να αντιδράσουν κι έτσι είδαν τους Βρετανούς να παίρνουν την ύστατη στιγμή το εισιτήριο για τον τελικό.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ολλανδία (Ρ. Κούμαν): Φερμπρούχεν, Ντάμφρις (90+3/ Ζίρκζεϊ), Φαν Ντάικ, Ντε Φράι, Ακέ, Σάουτεν, Σίμονς (90+3' Μπρόμπεϊ), Ράιντερς, Μάλεν (46' Βέγκχορστ), Ντεπάι (35). Φέιρμαν), Γκάκπο

Στον πάγκο: Μπάιλου, Φλέκεν, Χεϊρτράουντα, Ντε Λιχτ, Βαϊνάλντουμ, Φρίμπονγκ, Φαν Ντε Φεν, Μπλιντ, Μάατσεν, Μπεργκβάιν, Χράφενμπερχ

Αγγλία (Γκ. Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς, Γκουεΐ, Σάκα (90_3' Κόνσα), Μέινου (90+3' Γκάλαχερ), Ράις, Τρίπιερ (46' Σο), Φόντεν (80' Πάλμερ), Κέιν (80). ' Γουότκινς), Μπέλιγχαμ

Στον πάγκο: Ράμσντεϊλ, Χέντερσον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ντανκ, Τόνι, Γκόρντον, Μπόουεν, Έζε, Γκόμες, Γουόρτον

Διαιτητής: Τσβάιερ (Γερμανία)

Βοηθοί: Λουπ, Αχμίλερ (Γερμανία)

4ος: Ζίμπερτ (Γερμανία)

VAR: Ντάνκερτ (Γερμανία)

