Η Meta Platforms του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, μητρική εταιρεία του Facebook, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εξαγόρασε το Moltbook, μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σχεδιασμένη για πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, εντάσσοντας τους ιδρυτές της στο τμήμα έρευνας AI της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών για την απόκτηση ταλέντου και τεχνολογίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι αυτόνομοι πράκτορες - που μπορούν να εκτελούν πραγματικές εργασίες - περνούν από το στάδιο της καινοτομίας στο επόμενο μεγάλο πεδίο ανάπτυξης της βιομηχανίας.

Η συμφωνία θα φέρει τους συνιδρυτές του Moltbook, Matt Schlicht και Ben Parr, στο Meta Superintelligence Labs, τη μονάδα που διευθύνει ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Scale AI, Alexandr Wang.

Σύμφωνα με το Axios, οι Schlicht και Parr αναμένεται να ξεκινήσουν στη νέα τους θέση στις 16 Μαρτίου. Η Meta δεν αποκάλυψε τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας.

Το Moltbook, μια ιστοσελίδα παρόμοια με το Reddit, όπου bots που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να ανταλλάσσουν κώδικα και να «κουτσομπολεύουν» για τους ανθρώπινους δημιουργούς τους, ξεκίνησε ως ένα μικρό πειραματικό εγχείρημα στα τέλη Ιανουαρίου.

Έκτοτε έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας αυξανόμενης συζήτησης σχετικά με το πόσο κοντά βρίσκονται οι υπολογιστές στο να αποκτήσουν ανθρώπινη νοημοσύνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, υποβάθμισε τη σημασία της πλατφόρμας, χαρακτηρίζοντάς την πιθανώς ως μια παροδική μόδα, αλλά τόνισε ότι η υποκείμενη τεχνολογία δίνει μια εικόνα του μέλλοντος.

«Το Moltbook ίσως είναι μια παροδική μόδα, αλλά το OpenClaw δεν είναι», δήλωσε ο Altman.

Η OpenAI προσέλαβε τον περασμένο μήνα τον Peter Steinberger, δημιουργό του OpenClaw, ενός bot ανοιχτού κώδικα που παλαιότερα ήταν γνωστό ως Clawdbot ή Moltbot και στηρίζει το άνοιγμα του κώδικα του έργου.

Ο επικεφαλής προϊόντος της Anthropic, Mike Krieger, δήλωσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να δώσουν στην τεχνητή νοημοσύνη πλήρη αυτονομία στους υπολογιστές τους.

Ο Schlicht έχει υποστηρίξει την έννοια του «vibe coding», δηλαδή την ανάπτυξη προγραμμάτων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι «δεν έγραψε ούτε μία γραμμή κώδικα» για τη δημιουργία της πλατφόρμας.

Μάλιστα, ανέπτυξε το Moltbook σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, τον Clawd Clawderberg.

Ωστόσο, η ταχεία άνοδος του Moltbook συνοδεύτηκε και από κινδύνους. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Wiz ανέφερε ότι η προσέγγιση αυτή άφησε ένα σημαντικό κενό ασφαλείας, το οποίο εξέθεσε ιδιωτικά μηνύματα, περισσότερες από 6.000 διευθύνσεις email και πάνω από ένα εκατομμύριο διαπιστευτήρια πρόσβασης.

Η Wiz δήλωσε ότι το πρόβλημα διορθώθηκε αφού ενημέρωσε την εταιρεία Moltbook.

Πηγή: skai.gr

