Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Μια νεκρή και 5 τραυματίες σε επιδρομή ουκρανικών drones στην πόλη Γιέλετς

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας και ανακοινώθηκε από τον περιφερειάρχη της Λίπετσκ, Ιγκόρ Αρταμόνοφ, μέσω Telegram.

Στρατιωτικό drone Ουκρανίας

Επίθεση με  drones στοίχισε τη ζωή σε γυναίκα στη νοτιοδυτική Ρωσία, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ανακοίνωσε το πρωί ο περιφερειάρχης της Λίπετσκ.

Η πόλη «Γέλετς υπέστη επίθεση με drones (...) Μια γυναίκα σκοτώθηκε» ενώ βρισκόταν μέσα σε σπίτι, ανέφερε ο Ιγκόρ Αρταμόνοφ μέσω Telegram. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η Ρωσία και η Ουκρανία ξανάρχισαν να ανταλλάσσουν πλήγματα από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, αφού έληξε η κατάπαυση του πυρός 32 ωρών για το Πάσχα των ορθοδόξων, που δεν τηρήθηκε παρά εν μέρει, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για χιλιάδες παραβιάσεις της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
12 0 Bookmark