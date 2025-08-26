Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς την Τρίτη στην Αυστραλία.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα «ενεργό περιστατικό» σε μια ιδιοκτησία στο Porepunkah της Βικτώρια, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης, σημειώνει το BBC.

Η αυστραλιανή αστυνομία αναζητά έναν ένοπλο, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς και τραυμάτισε έναν ακόμη, όταν εκείνοι επιχείρησαν να του επιδώσουν ένταλμα που αφορούσε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε μια αγροτική έκταση στην πολιτεία της Βικτώριας, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο αστυνομικοί έχουν σκοτωθεί και ένας άλλος έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με μια σειρά από αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης

«Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες όταν θα είναι ασφαλές από επιχειρησιακή άποψη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε ανακοίνωση.

Ωστόσο, η τοπική εφημερίδα The Age αναφέρει ότι δύο αστυνομικοί έχουν σκοτωθεί και ένας άλλος έχει τραυματιστεί, ενώ οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν εκφράσει «σοβαρές ανησυχίες» για την κατάσταση ορισμένων από τους αστυνομικούς που εμπλέκονται.



Η εφημερίδα The Age, μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Μελβούρνης, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί βρισκόταν στην ιδιοκτησία για να εκτελέσουν ένταλμα για σεξουαλικά αδικήματα

Αρκετά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι τα όπλα των δολοφονημένων αστυνομικών κατασχέθηκαν.

Οι εγκαταστάσεις του Συμβουλίου στην Alpine Shire έχουν κλείσει και το τοπικό δημοτικό σχολείο έχει τεθεί σε κατάσταση αποκλεισμού

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Anthony Albanese και η πρωθυπουργός της Βικτώρια, Jacinta Allan επαίνεσαν τους αστυνομικούς για την ανδρεία τους.

«Σήμερα είναι μια ημέρα βαθιάς οδύνης και σοκ για την κοινότητά μας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους φίλους και στους συναδέλφους των δύο αστυνομικών που σκοτώθηκαν με τραγικό τρόπο στην Πορεπάνκα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δήμαρχος Σάρα Νίκολας.

Οι δημόσιες εγκαταστάσεις σε όλη την πόλη, ανάμεσά τους βιβλιοθήκες, κέντρα ενημέρωσης και αποθήκες θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, πρόσθεσε η Νίκολας.

Η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου της Πορεπάνκα Τζιν Γκίλιες δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ABC Μελβούρνης ότι το σχολείο υποχρεώθηκε να κλείσει και περίπου 90 μαθητές παραμένουν στους εσωτερικούς του χώρους από τις 11:30 πμ τοπική ώρα. Το ABC δεν μετέδωσε έκτοτε αν ήρθη το λοκντάουν. Επίσης κλειστό είναι το τοπικό αεροδρόμιο εξαιτίας της επείγουσας κατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.