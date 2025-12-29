Τα «αγκάθια» του Ουκρανικού δεν κόπηκαν στη Φλόριντα

Αναλυτές και δημοσιογράφοι επιδίδονται από τα ξημερώματα της Δευτέρας σε μια προσπάθεια να αποκρυπτογραφήσουν τα αποτελέσματα της συνάντησης Τραμπ και Ζελένσκι και καταλήγουν στην ομόθυμη σχεδόν εκτίμηση ότι παρά την ύπαρξη «καλού κλίματος» οι δύο πρόεδροι δεν ανακοίνωσαν κάτι πραγματικά καινούργιο.

Άλλωστε και πριν από το «τελευταίο μεγάλο ραντεβού γεωπολιτικής» του 2025 γινόταν ήδη λόγος για συμφωνία κατά 90% τουλάχιστον των δύο πλευρών. Ο Ζελένσκι είχε φροντίσει πριν από τη συνάντηση να δώσει στη δημοσιότητα την πρόταση 20 σημείων στην οποία έχει καταλήξει η Ουκρανία με τους Ευρωπαίους συμμάχους της και η οποία περιέχει πάντως σημεία που απορρίπτει η Μόσχα.

Παραμένουν «ακανθώδη ζητήματα»

Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι κάποια «ακανθώδη ζητήματα» παραμένουν, υπονοώντας προφανώς τις εδαφικές διεκδικήσεις της ρωσικής πλευράς, τις οποίες τουλάχιστον δημόσια συνεχίζει να απορρίπτει η ουκρανική πλευρά. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για 100% συμφωνία στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, με τον Τραμπ να αποφεύγει να συμφωνήσει στο ποσοστό, όπως απέφυγε να σχολιάσει ο Ουκρανός πρόεδρος και τα ουσιαστικά θετικά σχόλια του Τραμπ για τον Πούτιν, ο οποίος κατά τη γνώμη του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το θέμα της ειρήνης.

Σε μετέπειτα δηλώσεις ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ για τα επόμενα 50 χρόνια, ως αντιπρόταση στην αρχική πρόταση Τραμπ για 15ετή διάρκειά τους. Το πώς θα εκφραστούν αυτές οι εγγυήσεις δεν έχει διευκρινιστεί. Ο Τραμπ έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι Αμερικανοί στρατιώτες δεν θα πατήσουν το πόδι τους σε ουκρανικό έδαφος.

Αντιδράσεις από τη Μόσχα

Ένα μεγάλο ερωτηματικό συνεχίζει να υπάρχει πάντα σε σχέση με το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να δεχτεί την όποια συμφωνία μπορεί να προκύψει από τις επαφές ΗΠΑ και Ουκρανίας. Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ έγραψε σε μια αρχική αντίδραση στο X: «Όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του».

«Υπάρχει η αίσθηση ότι σημειώνεται πρόοδος», έγραψε στο Telegram ο Κονσταντίν Κοσάτσεφ, Αντιπρόεδρος της Άνω Βουλής της Ρωσίας που θεωρείται ένας από τους πιο εξέχοντες ειδικούς εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Επαίνεσε τη θέση των ΗΠΑ ως ισορροπημένη και προσανατολισμένη στους στόχους.

«Ένα πράγμα είναι σαφές: Η Ρωσία και οι ΗΠΑ κρατούν τα κλειδιά για την επίλυση της σύγκρουσης, οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να ενεργούν κακόβουλα και ο Ζελένσκι θα καπνίζει νευρικά στο περιθώριο», έγραψε. Ο Κοσάτσεφ πιστεύει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν έχει ξεκινήσει μια γνήσια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Τόνισε τη σημασία της συμφωνίας σε δύο τομείς της διαπραγμάτευσης: για τα θέματα ασφάλειας και για οικονομικά ζητήματα. Απέρριψε τις συνομιλίες μεταξύ Ευρωπαίων και Ουκρανών ως άχρηστες.

Έπαινοι από τους Ευρωπαίους

Θετικά σχόλια πάντως ακούστηκαν και από την πλευρά των Ευρωπαίων που εκδήλωσαν για μια ακόμα φορά την απόλυτη υποστήριξή τους προς το Κίεβο και είχαν διαρκή επικοινωνία με τους μετέχοντες στις συζητήσεις στη Φλόριντα, μέσω τηλεδιάσκεψης. Για «καλή πρόοδο» έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



«Οι έντεκα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και τον Καναδά, καθώς και οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, διαβεβαίωσαν την Ουκρανία για την πλήρη υποστήριξή τους», ανακοίνωσε λίγο αργότερα η γερμανική κυβέρνηση. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκάλεσε την τηλεδιάσκεψη κατόπιν αιτήματος του Ζελένσκι. «Στεκόμαστε ακλόνητα στο πλευρό σας», είχε γράψει ο Μερτς στο X απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας. «Μια ισχυρή, συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση παραμένει απαραίτητη για την ειρήνη, την ελευθερία και την ασφάλεια».



Για σημάδια προόδου έκανε λόγο και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να οργανώσει σύνοδο των κρατών που υποστηρίζουν το Κίεβο στις αρχές Ιανουαρίου στο Παρίσι, προκειμένου να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας, που ζητεί η Ουκρανία.



«Οι χώρες της Συμμαχίας των Προθύμων θα συγκεντρωθούμε στο Παρίσι στις αρχές του Ιανουαρίου για να οριστικοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμβολή της καθεμιάς», έγραψε ο Μακρόν στο X, μετά τη συνομιλία που είχαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τους ομολόγους του της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.



Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος είχε κάνει λόγο πρόσφατα και για την ανάγκη επανάληψης του διαλόγου με τη Μόσχα.



Πάντως, και ο Τραμπ δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο για μια νέα διευρυμένη συνάντηση κορυφής με συμμετοχή και των Ευρωπαίων, η οποία, όπως είπε, δεν είναι απαραίτητο να γίνει στην Ουάσινγκτον.



