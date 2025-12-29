Ινδονήσιοι διασώστες ανέσυραν σήμερα μία σορό από το ναυάγιο τουριστικού πλοιαρίου την Παρασκευή, κοντά στην ακτή της δημοφιλούς τουριστικής πόλης Λαμπουάν Μπάτζο.

Στο πλοιάριο επέβαινε οικογενειακώς - με την συζυγο και τα 4 παιδιά τους, ο Ισπανός προπονητή ποδοσφαίρου Φερνάντο Μαρτίν.

Ο Μαρτίν - προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια Β - και τα 3 παιδιά του, ηλικίας 12, 10 και 9 ετών, είναι ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 11 άτομα, βυθίστηκε εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε στην περιοχή.

Η σύζυγος του Μαρτίν και μια του κόρη, καθώς και το τετραμελές πλήρωμα και ο ξεναγός τους, διασώθηκαν.

Το πλοιάριο ανατράπηκε την Παρασκευή έπειτα από βλάβη στη μηχανή του στη διάρκεια κακοκαιρίας στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Κομόντο, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο Φατούρ Ραχμάν, ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, είπε ότι τα συνεργεία ανέσυραν το πτώμα μιας γυναίκας και ότι «υπάρχουν σοβαρές υποψίες πως πρόκειται για θύμα του δυστυχήματος.

Οι αρχές προσπαθούν τώρα να διασφαλίσουν την ταυτοποίησή του, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η έρευνα για τον εντοπισμό του Μαρτίν και των παιδιών του βρίσκεται σε εξέλιξη παρά τους ισχυρούς ανέμους και τα ψηλά κύματα και θα συνεχιστεί και αύριο.

Η Ινδονησία έχει επιβάλει προσωρινή απαγόρευση στα τουριστικά σκάφη που διαπλέουν τη θαλάσσια περιοχή του Λαμπουάν Μπάτζο και των Νήσων Κομόντο, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Τουρισμού της χώρας.

Σε άλλο περιστατικό, ένα ταχύπλοο με 21 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Παπούα της Ινδονησίας με αποτέλεσμα να αγνοούνται 17 άνθρωποι και ένας να χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Τα πλοιάρια και τα πορθμεία είναι ένα δημοφιλές μεταφορικό μέσο στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος με περισσότερα από 17.000 νησιά και είναι συχνά τα δυστυχήματα που προκαλούνται από την κακοκαιρία και από τα πλημελλή μέτρα ασφαλείας, τα οποία συχνά επιτρέπουν την υπερφόρτωση των σκαφών.

