Συστάσεις από Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Έκθεση για αεροπορικές μεταφορές 2025

Δημοσιεύθηκε σήμερα η 4η έκδοση της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Έκθεσης για τις αεροπορικές μεταφορές, η οποία περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του τομέα των αερομεταφορών και της προόδου που έχει σημειωθεί κατά τον χρόνο που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση του 2022.

Η έκθεση περιέχει συστάσεις για τη μείωση των επιπτώσεων των αερομεταφορών στην κλιματική αλλαγή, τον θόρυβο και την ποιότητα του αέρα. Η έκθεση συνιστά να δοθεί έμφαση σε μέτρα όπως η αύξηση της χρήσης βιώσιμων καυσίμων στα αεροσκάφη, η αξιοποίηση των βελτιστοποιήσεων στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, και η υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλής κατανάλωσης καυσίμων.

Με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, οι εκπομπές μπορούν να μειωθούν κατά τουλάχιστον δύο τρίτα έως το 2050, σε σύγκριση με το πώς θα είχε η κατάσταση αν δεν άλλαζε τίποτα. Κατόπιν, ό,τι απομένει για να επιτευχθούν μηδενικές καθαρές εκπομπές μπορεί να καλυφθεί με πρωτοβουλίες εκτός του τομέα.

Από τον καιρό της προηγούμενης έκθεσης, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στα βιώσιμα καύσιμα των αεροσκαφών, καθώς και στις βελτιώσεις των επιδόσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Ωστόσο, η προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης εναέριας κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο απαιτεί περαιτέρω δράση. Οι αερομεταφορές, όπως και όλοι οι άλλοι τρόποι μεταφοράς, πρέπει να παίξουν τον ρόλο τους και να συμβάλουν στον φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την επίτευξη ενός κλιματικά ουδέτερου μέλλοντος έως το 2050. Έως τότε, η εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να φτάσει στις 11,8 εκατομμύρια πτήσεις ετησίως.

Αυτή η αύξηση δεν χρειάζεται απαραίτητα να σημαίνει και αύξηση των εκπομπών. Η αποσύνδεση εναέριας κυκλοφορίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν είναι μόνοκρίσιμη· είναι και εφικτή.

Χαιρετίζοντας την έκδοση της έκθεσης, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε σχετικά: «Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των αερομεταφορών είναι η καίρια πρόκληση του 21ου αιώνα.

Η σημασία της είναι καθοριστική για την ανάπτυξη του τομέα, αλλά και για τη διασφάλιση ζωτικής συνδεσιμότητας για τους πολίτες μας. Καταγράφοντας την πρόοδο και προσδιορίζοντας τα πεδία που επιδέχονται βελτίωση, η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Έκθεση για τις αεροπορικές μεταφορές παρέχει τα δεδομένα και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη λήψη αποφάσεων ώστε οι ευρωπαϊκές αερομεταφορές να συνάδουν με τους ενωσιακούς και τους διεθνείς περιβαλλοντικούς στόχους.»

Η έκθεση συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Eurocontrol.

Νίκος Ανδρίτσος

