Στο Μόναχο επέλεξε να ολοκληρώσει τον προεκλογικό του αγώνα ο Φρίντριχ Μερτς (CDU), στο πλευρό του πρωθυπουργού Μάρκους Ζέντερ, δείγμα της βαρύτητας που έχει αποκτήσει η βαυαρική Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) εντός των Συντηρητικών.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, κατά την τοποθέτησή του σε συγκέντρωση σε μια γνωστή μπυραρία ο Μερτς επιτέθηκε στους Πράσινους και ειδικότερα στον υποψήφιο καγκελάριο Ρόμπερτ Χάμπεκ. Είπε ότι σε ένα μελλοντικό υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος, που να καταλαβαίνει και κάτι από οικονομία και να είναι «κάτι περισσότερο από εκπρόσωπος των αντλιών θερμότητας».

Παράλληλα, ο αρχηγός της CDU προειδοποίησε ότι η Γερμανία πρέπει να αναλάβει και πάλι περισσότερες ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα απαιτούσε περισσότερη οικονομική δύναμη και η χώρα θα έπρεπε να βγει από την ύφεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.