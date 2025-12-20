Ρούμπιο για Γάζα: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, δεν θα υπάρξει ειρήνη

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ισραηλινός βομβαρδισμός εναντίον σχολείου που έχει μεταμορφωθεί σε καταφύγιο εξαναγκαστικά εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας σκότωσε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, ενώ ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε πως άνοιξε πυρ εναντίον υπόπτων.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ανασύρθηκαν πέντε πτώματα έπειτα από ισραηλινό πλήγμα στο Σχολείο των Μαρτύρων της Γάζας, που έχει μετατραπεί σε χώρο υποδοχής εκτοπισμένων, στη συνοικία Τούφα, στην ανατολική πόλη της Γάζας.

Ερωτηθείς από το AFP, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στον τομέα της κίτρινης γραμμής στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ύποπτα άτομα αναγνωρίστηκαν σε δομές διοίκησης δυτικά της κίτρινης γραμμής».

Δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς έπειτα από δυο χρόνια πολέμου, τη 10η Οκτωβρίου, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναδιπλωθεί ανατολικά της γραμμής αυτής.

Σύμφωνα με τον στρατό, μέλη του «άνοιξαν πυρ εναντίον των υπόπτων για να εξαλείψουν την απειλή», προσθέτοντας πως είναι «ενήμερος για κατηγορίες που αφορούν θύματα», τις οποίες «εξετάζει», συμπληρώνοντας πως «λυπάται για κάθε βλάβη σε πρόσωπα που δεν εμπλέκονταν».

Παραμένει εύθραυστη η κατάπαυση του πυρός

Η κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, βασισμένη σε σχέδιο που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει εύθραυστη και οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για κατάφωρες παραβιάσεις της.

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος πήρε μέρος χθες σε συνάντηση στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, με αντιπροσώπους της Τουρκίας, του Κατάρ και της Αιγύπτου, χωρών που μεσολάβησαν για να κλειστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και είναι εγγυήτριες της.

Οι μεσολαβητές καλούν να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να εφαρμοστεί η επόμενη φάση του σχεδίου, που προβλέπει αφοπλισμό της Χαμάς --το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενίσταται--, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από όλο τον παλαιστινιακό θύλακο, τη δημιουργία μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης «σταθεροποίησης».

«Ο λαός μας περιμένει από αυτές τις συνομιλίες ότι οι συμμετέχοντες θα συμφωνήσουν να τερματιστούν οι ισραηλινές ακρότητες και να σταματήσουν όλες οι παραβιάσεις», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι τουλάχιστον 395 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του Ισραήλ αφότου τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή.

Σκοτώθηκαν επίσης τρεις ισραηλινοί στρατιωτικοί

Στην άλλη πλευρά, σκοτώθηκαν επίσης τρεις ισραηλινοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Το Ισραήλ λέει πως περιμένει ακόμη την επιστροφή του τελευταίου λειψάνου ομήρου που απομένει στη Λωρίδα της Γάζας προτού συναινέσει να αρχίσουν επίσημα συνομιλίες για τη δεύτερη φάση του σχεδίου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε από την πλευρά του πως η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί για να υπάρξει η επόμενη φάση.

Ρούμπιο: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, «δεν θα υπάρξει ειρήνη»

«Αν η Χαμάς βρεθεί ξανά μια μέρα σε θέση να απειλήσει ή να επιτεθεί στο Ισραήλ, δεν θα υπάρξει ειρήνη», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσιγκτον.

«Δεν θα πείθατε κανέναν να επενδύσει χρήματα στη Γάζα αν θεωρούσε πως θα ξεσπάσει νέος πόλεμος σε δυο ή τρία χρόνια. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικός ο αφοπλισμός», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διαβεβαίωσε ακόμη πως διάφορες χώρες προτίθενται να στείλουν στρατεύματα για να ενταχθούν στη δύναμη σταθεροποίησης.

«Είμαι πεπεισμένος πως χώρες αποδεκτές από όλα τα μέρη είναι έτοιμες να δεσμευτούν και να συμμετάσχουν σε αυτή τη δύναμη σταθεροποίησης», ανέφερε. Πρόσθεσε πως τα επόμενα βήματα θα είναι η δημιουργία του «συμβουλίου ειρήνης» και η ανάθεση της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας σε «τεχνοκρατικό» σχήμα.

Χώρες όπως η Ινδονησία και το Αζερμπαϊτζάν έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να στείλουν στρατιώτες. Το Ισραήλ εναντιώνεται στην ιδέα να αναπτυχθούν στον θύλακο στρατεύματα της Τουρκίας, διότι θεωρεί την Άγκυρα υπερβολικά κοντά στη Χαμάς.

Χθες στο Κάιρο ο επικεφαλής της αιγυπτιακής Μπαντρ Αμπντελάτι έκανε λόγο για καθημερινές επαφές με σκοπό να υπάρχει «ταχεία εφαρμογή» της δεύτερης φάσης Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα δει «σύντομα» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μάλλον την επόμενη εβδομάδα στην ιδιωτική κατοικία και κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο.

