Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρευρέθηκε την Τετάρτη σε τελετή για τρεις Αμερικανούς που σκοτώθηκαν στη Συρία, καθώς οι σοροί τους επέστρεφαν σε αμερικανικό έδαφος μέσα σε φέρετρα σκεπασμένα με τη σημαία.

Ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ταξίδεψε στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας του Ντόβερ στο Ντελαγουέρ για τη λεγόμενη «αξιοπρεπή μεταφορά» των σορών, παρουσία των οικογενειών τους.

Στη σκιά ενός μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, σε μια κρύα και θυελλώδη ημέρα, ο Τραμπ, ο Χέγκσεθ και άλλοι απέδωσαν τιμές καθώς, ένας-ένας, οι στρατιώτες με τα λευκά γάντια μετέφεραν τα φέρετρα εκτός του αεροσκάφους και τα φόρτωναν σε όχημα που περίμενε.

Οι δύο στρατιώτες του αμερικανικού στρατού και ένας πολιτικός διερμηνέας, σκοτώθηκαν το Σάββατο στην κεντρική συριακή πόλη Παλμύρα από επιτιθέμενο που στόχευσε αυτοκινητοπομπή αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, πριν πέσει νεκρός από πυρά, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς της Αϊόβα που σκοτώθηκαν στη Συρία ήταν ο λοχίας William Nathaniel Howard, 29 ετών, και ο λοχίας Edgar Brian Torres-Tovar, 25 ετών, όπως ανέφερε η Εθνοφρουρά σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα. Ο διερμηνέας ήταν ο Ayad Mansoor Sakat, από το Μίσιγκαν.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομερό» το Σάββατο, δεσμεύτηκε για αντίποινα και αναφέρθηκε στους τρεις νεκρούς ως «μεγάλους πατριώτες».

Τρεις ακόμη Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις στη Συρία τους τελευταίους μήνες, στοχεύοντας υπόπτους του Ισλαμικού Κράτους, συχνά με τη συμμετοχή των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ παρευρίσκονται τακτικά στις επίσημες τελετές μεταφοράς στο Ντόβερ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο στρατιωτικό νεκροτομείο των ΗΠΑ, σε περιόδους πολέμου ή συγκρούσεων που οδηγούν στον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών.

