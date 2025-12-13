Την οργή του για την επίθεση που δέχθηκαν αμερικανικά στρατεύματα στην Παλμύρα της Συρίας εξέφρασε με δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι χάθηκαν «τρεις σπουδαίοι πατριώτες» στη Συρία και τόνισε ότι αν οι αμερικανικές δυνάμεις δεχθούν ξανά επίθεση, θα αντιδράσουν κατά του ISIS.

Νωρίτερα το Σάββατο, ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον αμερικανικής και συριακής περιπολίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας και να τραυματιστούν άλλοι δύοι στρατιώτες των ΗΠΑ και ένας ακόμα Σύριος.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, την επίθεση εξαπέλυσε ο ISIS (Ισλαμικό Κράτος). Σύριοι αξιωματούχοι, ωστόσο, δήλωσαν ότι ο ένοπλος ήταν μέλος των Συριακών Δυνάμεων Ασφαλείας, ο οποίος είχε «εξτρεμιστικές απόψεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.