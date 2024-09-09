Ο απερχόμενος πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν επανεξελέγη για δεύτερη θητεία λαμβάνοντας σχεδόν το 95% των ψήφων, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της εκλογικής αρχής, Anie.

Επί συνόλου 5,630 εκατομμυρίων “ψηφισάντων, 5,320 εκατομμύρια ψήφισαν υπέρ του ανεξάρτητου υποψήφιου” Τεμπούν, έλαβε “δηλαδή το 94,65% των ψήφων”, δήλωσε ο Μοχάμεντ Σάρφι.

Ο πρόεδρος της Anie δεν έδωσε νεότερα στοιχεία για το ποσοστό συμμετοχής, μετά την ανακοίνωσή του κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας για ένα “κατά μέσο όρο ποσοστό 48%” με το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων το Σάββατο στις 20.00 (τοπική ώρα / 22.00 ώρα Ελλάδας).

“Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη διαφάνεια” και “αντανακλούν την εκλογική ωριμότητα του λαού, χαιρέτισε ο πρόεδρος της Anie.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ωστόσο, ένας από τους αντιπάλους του Τεμπούν, ο μετριοπαθής ισλαμιστής υποψήφιος Αμπντελααλί Χασάνι είχε καταγγείλει “παραβιάσεις” κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με την ομάδα της εκστρατείας του, φέρεται να υπήρχαν “πιέσεις σε ορισμένους αξιωματούχους των εκλογικών τμημάτων για να ‘φουσκώσουν’ τα αποτελέσματα”, κυρίως το ποσοστό συμμετοχής.

Η ίδια ομάδα χαρακτήρισε “περίεργη έκφραση” το “κατά μέσο όρο ποσοστό συμμετοχής” που ανακοίνωσε η Anie.

Η προσέλευση ήταν μείζον στοίχημα στις εκλογές, ενώ η νίκη του 78χρονου Τεμπούν ήταν αναμφισβήτητη για τους ειδικούς. Εκτός από τον ισλαμιστή υποψήφιο, ο άλλος αντίπαλος ήταν ο Γιούσεφ Αουσίς, πρόεδρος του Μετώπου των Σοσιαλιστικών Δυνάμεων, του παλαιότερου κόμματος της αντιπολίτευσης, που έχει την εκλογική του βάση στην Καβυλία, στην ανατολική Αλγερία.

Για την πρώτη του θητεία, ο Τεμπούν κέρδισε τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2019 λαμβάνοντας το 58% των ψήφων αλλά με συμμετοχή 39,83% (60% αποχή).

Πηγή: skai.gr

