Νορβηγία: Βασιλικός αετός επιτέθηκε σε ένα νήπιο, πριν πυροβοληθεί από θηροφύλακα

Ένας βασιλικός αετός επιτέθηκε σήμερα Κυριακή σε ένα κοριτσάκι 20 μηνών στη Νορβηγία, αναγκάζοντας τη μητέρα του και έναν γείτονα να πολεμήσουν το αρπακτικό πουλί, το οποίο τελικά σκότωσε ένας θηροφύλακας, μετέδωσαν νορβηγικά μέσα ενημέρωσης.

Η μικρούλα, που έπαιζε στο οικογενειακό αγρόκτημα στο Τρόντελαγκ της κεντρικής Νορβηγίας όταν ο αετός έπεσε καταπάνω της, χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της και το πρόσωπό της γρατσουνίστηκε από τα νύχια του αρπακτικού, είπε ο πατέρας της στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

"Ο αετός εμφανίστηκε από το πουθενά και άρπαξε τη μικρότερη κόρη μας", είπε ο πατέρας.

"Η μητέρα της όρμησε και άρπαξε τον αετό, αλλά έπρεπε να παλέψει για να τον αφήσει να φύγει. Ένας γείτονας επίσης έτρεξε να τη βοηθήσει", πρόσθεσε.

Ο θηροφύλακας Περ Κάρε Βίντερνταλ, ο οποίος σκότωσε τον αετό, δήλωσε στο NRK ότι ο αετός είχε συμπεριφερθεί στο κοριτσάκι σαν να ήταν "θήραμα".

Διευκρίνισε ότι η μητέρα και ο γείτονας κρατώντας ένα μπαστούνι είχαν καταφέρει να κρατούν μακριά το ζώο από το κοριτσάκι, "αλλά ο αετός επέστρεφε συνέχεια".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

