Συρία: Το υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει ως ένα «θετικό βήμα» την επίσημη άρση των αμερικανικών κυρώσεων

Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε σήμερα ως ένα «θετικό βήμα» την επίσημη άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Συρίας.

«Η Συριακή Αραβική Δημοκρατία εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να άρει τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί εδώ και πολλά χρόνια στη Συρία και στο λαό της», δήλωσε το υπουργείο. «Πρόκειται για ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να μειωθούν τα βάσανα σε οικονομικό και σε ανθρωπιστικό επίπεδο», πρόσθεσε.

Στη δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται πως η Συρία τείνει χείρα συνεργασίας προς όλες τις χώρες «στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις».

Το υπουργείο υπογραμμίζει επίσης ότι «η επόμενη περίοδος θα είναι μια περίοδος ανοικοδόμησης αυτού που καταστράφηκε από το ανατραπέν καθεστώς και αποκατάστασης της κανονικής θέσης της Συρίας στον περιφέρεια και τον κόσμο».

Χθες, Παρασκευή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ άρχισε να αναστέλλει κυρώσεις επί της Συρίας, «όπως υποσχέθηκε ο Πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ», με στόχο να ενθαρρύνει νέες επενδύσεις και να υποστηρίξει την οδό της χώρας προς την ειρήνη και τη σταθερότητα, ανακοίνωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

