Μπαϊρού: Ποιος είναι ο πολιτικός που κάθεται στην «ηλεκτρική καρέκλα» του πρωθυπουργού της Γαλλίας

Στην «ηλεκτρική καρέκλα» του πρωθυπουργού της Γαλλίας κάθεται ο 73χρονος Φρανσουά Μπαϊρού, καθώς θα είναι ο τρίτος κατά σειρά το 2024 πρωθυπουργός που ανακοινώνει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά τον Γκαμπριέλ Ατάλ και τον Μισέλ Μπαρνιέ.

Η νέα κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού θα αντικαταστήσει εκείνη του Μπαρνιέ, η οποία καταψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από το κοινοβούλιο, βυθίζοντας τη Γαλλία στη δεύτερη μεγάλη πολιτική κρίση μέσα σε διάστημα έξι μηνών.

Ο Μπαϊρού αναμένεται να παρουσιάσει τον κατάλογο των υπουργών του τις επόμενες ημέρες, αλλά πιθανότατα θα αντιμετωπίσει τις ίδιες πολιτικές δυσκολίες με τον προκάτοχό του Μισέλ Μπαρνιέ στην προώθηση νομοθεσίας μέσω του διασπασμένου κοινοβουλίου που περιλαμβάνει τρία αντιμαχόμενα μπλοκ. Η εγγύτητά του με τον βαθιά αντιδημοφιλή Μακρόν εκτιμάται ότι θα αποδειχθεί το ευάλωτο σημείο του.

Ο Μακρόν ελπίζει ότι ο Μπαϊρού μπορεί να αποτρέψει κάποια πρόταση μομφής τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο, οπότε η Γαλλία θα μπορέσει να διεξαγάγει νέες κοινοβουλευτικές εκλογές, αλλά το μέλλον του ως πρόεδρος αναπόφευκτα θα αμφισβητηθεί εάν η νέα κυβέρνηση πέσει ξανά.



Ο Μπαϊρού, ο ιδρυτής του κόμματος Δημοκρατικό Κίνημα (MoDem), το οποίο είναι μέρος της κυβερνώσας συμμαχίας του Μακρόν από το 2017, έχει θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος τρεις φορές, στηριζόμενος στις αγροτικές του ρίζες, όντας επί μακρόν δήμαρχος της πόλης Πω νοτιοδυτικά της Γαλλίας.



Ο Μακρόν διόρισε τον Μπαϊρού ως υπουργό Δικαιοσύνης το 2017, αλλά παραιτήθηκε μόλις εβδομάδες αργότερα, εν μέσω έρευνας για ένα σκάνδαλο. Φέτος απαλλάχθηκε από κατηγορίες για απάτη.

Η πρώτη πραγματική δοκιμασία του Μπαϊρού θα έρθει στις αρχές του νέου έτους, όταν θα πρέπει να περάσει τον «προϋπολογισμό λιτότητας» του 2025.

Σύμφωνα με το France 24, την Παρασκευή αργά το απόγευμα αναμένεται να γίνει η παράδοση της εξουσίας στη Ματινιόν μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού Μπαρνιέ και του διαδόχου του, αναφέρουν Γάλλοι αξιωματούχοι.

Ποιος είναι ο Φρανσουά Μπαϊρού

Γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 1951 στο Μπορντέρ των Ατλαντικών Πυρηναίων της Γαλλίας.

Είναι αναπληρωτής καθηγητής κλασικών σπουδών και σύμβουλος πολιτικών προσώπων από το 1979. Διετέλεσε βουλευτής από το 1986 έως το 2012 και ευρωβουλευτής από το 1999 έως το 2002, ενώ είναι δήμαρχος της Πω από το 2014.

Από το 1993 έως το 1997, επί τριών δεξιών κυβερνήσεων διετέλεσε υπουργός Παιδείας. Παράλληλα, ήταν πρόεδρος διαφόρων κεντρώων κομμάτων: του Κέντρου Κοινωνικών Δημοκρατών (CDS) από το 1994 έως το 1995 και της Δημοκρατικής Δύναμης (FD) από το 1995 έως το 1998, της Ενωσης για τη Γαλλική Δημοκρατία (UDF) από το 1998 έως το 2007 και του Δημοκρατικού Κινήματος (Mouvement démocrate) από το 2007 έως σήμερα.

Εχει θέσει υποψηφιότητα σε τρεις προεδρικές εκλογές. Υποψήφιος του UDF, ήρθε τέταρτος στον πρώτο γύρο των εκλογών του 2002, με ποσοστό 6,8% των ψήφων. Το 2007 θεωρήθηκε ότι ήταν σε θέση να προκριθεί στον δεύτερο γύρο, αλλά ήρθε τρίτος με 18,6% των ψήφων. Στη συνέχεια, ίδρυσε το MoDem, το οποίο αγκυροβόλησε στο κέντρο, ενώ το UDF κατατάσσεται παραδοσιακά στην κεντροδεξιά. Στις προεδρικές εκλογές του 2012 έλαβε ποσοστό 9,1% των ψήφων, τερματίζοντας στην πέμπτη θέση.

Αφού εγκατέλειψε τις προεδρικές εκλογές του 2017, υποστήριξε τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος στη συνέχεια τον διόρισε υπουργό Επικρατείας και υπουργό Δικαιοσύνης και θεωρείται στενός σύμμαχός του.

Πηγή: skai.gr

