Συρία - σκληρές εικόνες: Χιλιάδες ψάχνουν στα νεκροτομεία για τους αγαπημένους τους 

Μετά το άνοιγμα των κρατικών φυλακών από τους αντάρτες και την απελευθέρωση των κρατουμένων στη Συρία, ξεκίνησε ένας Γολγοθάς για τους χιλιάδες συγγενείς όσων από τους φυλακισμένους δεν γύρισαν στα σπίτια τους.

Είτε είχαν νέα τους όλα αυτά τα χρόνια είτε όχι, γονείς, αδέρφια, σύζυγοι και παιδιά, με φωτογραφίες των δικών τους ανθρώπων στα χέρια και στα κινητά, ψάχνουν στα νεκροτομεία των νοσοκομείων μήπως βρουν ανάμεσα στα πτώματα τις σορούς των δικών του ανθρώπων.

Αν είναι τυχεροί, θα βρούν τη σορό και θα την αναγνωρίσουν. Πολλοί νεκροί όμως που μεταφέρθηκαν από τις φυλακές στα νεκροτομεία των νοσοκομειων δεν είναι εύκολο να αναγνωριστούν.

Σε έναν ζωγραφισμένο τοίχο έξω από το Νοσοκομείο Mustahed της Δαμασκού υπάρχουν φωτογραφίες νεκρών ανδρών, με πρόσωπα παραμορφωμένα από τα βασανιστήρια.

Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, μερικοί από τους άνδρες ήταν νεκροί εδώ και εβδομάδες μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του καθεστώτος, καθώς οι φωτογραφίες δείχνουν πρόσωπα σε αποσύνθεση.

Όταν καταφέρουν να αναγνωρίσουν τον δικό τους άνθρωπο, οι συγγενείς με την φωτογραφία μπαίνουν στο νεκροτομείο για να ψάξουν για την σορό του.

Τα νεκροτομεία είναι μόνο απλά, βρώμικα δωμάτια, χωρίς ψύξη και οι σοροί κείτονται στο πάτωμα, σκεπασμένες με πλαστικά καλύμματα, που γράφουν επάνω έναν αριθμό.

Οι εικόνες του AP είναι αληθινές, αμοντάριστες και ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ, δείχνοντας το μέγεθος των τραγικών στιγμών που ζουν οι συγγενείς των χιλιάδων θυμάτων...

Ένας από τους νεκρούς φορούσε πάνα. Ένας άλλος είχε κολλητική ταινία στο στήθος του, χαραγμένη με έναν αριθμό. Όλα τα σώματα των νεκρών ήταν αδυνατισμένα. Οι γιατροί που τους εξέτασαν είπαν ότι είχαν σημάδια ξυλοδαρμού, όπως σοβαρούς μώλωπες και πολλαπλά κατάγματα.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του BBC επικαλούμενο στοιχεία του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν 60.000 άνθρωποι βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν στις φυλακές του Άσαντ.

Πηγή: skai.gr

