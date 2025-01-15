Κάγια Κάλας: Ο Φιντάν με διαβεβαίωσε ότι δεν έχουν πρόθεση να οριοθετήσουν ΑΟΖ με τη Συρία

Τη διαβεβαίωση ότι η Τουρκία δεν έχει πρόθεση να οριοθετήσει ΑΟΖ με τη Συρία στην Ανατολική Μεσόγειο έδωσε ο Χακάν Φιντάν στην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, όπως δηλώνει η ίδια σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Τα Νέα»

Σε ερώτηση πώς θα προσεγγίσει το ενδεχόμενο να επιδιώκει η Τουρκία συμφωνία ΑΟΖ με τη Συρία στην Ανατολική Μεσόγειο η οποία θα υπονομεύσει τα συμφέροντα της Κύπρου, η κ. Κάλας απάντησε:

«Όσον αφορά τη θαλάσσια ζώνη, είχα επίσης συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας και τον ρώτησα γι' αυτό ευθέως. Με διαβεβαίωσε ότι δεν έχουν καμία τέτοια πρόθεση, ότι πρόκειται για φημολογία που δεν έχει καμία βάση και δεν έχω λόγο να αμφισβητώ τα λόγια του, διότι του έθεσα ευθέως το ερώτημα».

Σε ερώτηση τι πρέπει να κάνει η ΕΕ για να αποτρέψει κάτι τέτοιο απάντησε: «Δεν θέλω να κάνω εικασίες. Έχω τον λόγο τους ότι δεν θα το κάνουν».

Ερωτηθείσα αν την ανησυχεί ο ρόλος της Τουρκίας στη Συρία απάντησε: «Οι σχέσεις που έχουν στη Συρία είναι σημαντικές και όλοι οι περιφερειακοί παίκτες έχουν στο νου τους τι κάνει η Τουρκία. Εμείς λέμε ότι η κατάσταση των Κούρδων και όλες οι ενέργειες δεν θα πρέπει να δημιουργούν νέο χάος. Μια σταθερή Συρία είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας, των γειτονικών χωρών και της ΕΕ».

Πηγή: skai.gr

