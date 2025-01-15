Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα όλες τις χώρες «να πάρουν τα χέρια τους» από τη Συρία και δήλωσε πως η Τουρκία έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να συντρίψει όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις στη χώρα αυτή, περιλαμβανομένων της πολιτοφυλακής των Κούρδων και του Ισλαμικού Κράτους.

Σε ομιλία του στο κοινοβούλιο προς την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, του AKP, ο Ερντογάν υποστήριξε πως η κουρδική πολιτοφυλακή YPG είναι πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Συρία μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ και πρόσθεσε πως η οργάνωση αυτή δεν θα μπορέσει να διαφύγει το αναπόφευκτο τέλος της, εκτός αν καταθέσει τα όπλα.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ακόμα ότι, αν το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) αψηφήσει ενδεχόμενη έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του, του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, να καταθέσει τα όπλα, η Τουρκία θα επιτύχει με άλλα μέσα το στόχο της να εξαλείψει την τρομοκρατία.

«Αν η οργάνωση κωφεύσει στην έκκληση αυτή και οι συνεργαζόμενες μ' αυτήν ομάδες δεν λάβουν την αναμενόμενη απόφαση, θα πραγματοποιήσουμε το στόχο μας για μια Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία με άλλες μεθόδους», τόνισε ο Ερντογάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

