Δυνάμεις ασφαλείας των de facto αρχών της Συρίας συνέλαβαν σήμερα στην Ταρτούς στη δυτική Συρία έναν ανώτατο αξιωματούχο του ανατραπέντος καθεστώτος Άσαντ κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που σημαδεύτηκε από φονικές συγκρούσεις, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο στρατηγός Μοχάμεντ Κάντζο Χασάν, διευθυντής της στρατιωτικής δικαιοσύνης επί καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ και «υπεύθυνος για επιβολή πολυάριθμων θανατικών ποινών» στη διαβόητη φυλακή Σεντάγια κοντά στη Δαμασκό, συνελήφθη στην τοποθεσία Χίρμπετ αλ Μάζα μαζί με 20 μέλη της προσωπικής του φρουράς του, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Ανάμεσα στα πιο ισχυρά σύμβολα της πτώσης της Δαμασκού ήταν η απελευθέρωση της ζοφερής φυλακής Σεντάγια, όπου είχαν φυλακισθεί, βασανισθεί και δολοφονηθεί χιλιάδες αντίπαλοι της εξουσίας της δυναστείας Άσαντ.

Ο Μοχάμεντ Κάντζο Χασάν καταδίκασε σε θάνατο «χιλιάδες ανθρώπους σε δίκες που έγιναν με συνοπτικές διαδικασίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντιάμπ Σερίγια, συνιδρυτής της ένωσης φυλακισθέντων και εξαφανισθέντων της φυλακής Σεντάγια.

Η ένωση υπολόγισε την περιουσία του Κάντζο Χασάν σε περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια, περιουσία που έχτισε από χρήματα που έπαιρνε από οικογένειες κρατουμένων που πλήρωναν για να λάβουν πληροφορίες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα που ήταν στη φυλακή, πληροφορίες που δεν δίνονταν ποτέ.

Η σύλληψη του Μοχάμεντ Κάντζο Χασάν, «ένας από τους εγκληματίες του καθεστώτος Άσαντ», «αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την απονομή δικαιοσύνης και τη δίωξη εγκληματιών», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο Συριακός Εθνικός Συνασπισμός, μιας συμμαχίας πολιτικών εξορίστων της συριακής αντιπολίτευσης.

Ο Κάντζο Χασάν φέρεται να ήταν «ένας από τους υπεύθυνους για τα εγκλήματα στη φυλακή Σαϊντνάγια» και φέρεται να είχε «απαγγείλει καταδίκες σε θάνατο και αυθαίρετες καταδίκες σε βάρος χιλιάδων φυλακισμένων», κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

