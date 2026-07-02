Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο συλλήψεις στην Πολωνία για κατασκοπεία υπέρ της Λευκορωσίας

«Άνδρες που πληρώνονταν από τις λευκορωσικές μυστικές υπηρεσίες συμμετείχαν σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε στη Βαρσοβία η λευκορωσική μειονότητα», λένε οι αρχές

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πολωνία

Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν έναν Λευκορώσο και έναν Πολωνό που είναι ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ των λευκορωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

«Άνδρες που πληρώνονταν από τις λευκορωσικές μυστικές υπηρεσίες συμμετείχαν σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε στη Βαρσοβία η λευκορωσική μειονότητα. Κατέγραφαν και φωτογράφιζαν τους συμμετέχοντες», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των πολωνικών υπηρεσιών ασφαλείς, Jacek Dobrzynski, στο X.

«Το υλικό που συλλέχθηκε – και μεταφέρθηκε πέρα από τα ανατολικά σύνορα – χρησιμοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Λουκασένκο και την προπαγάνδα του καθεστώτος», σημειώνει.

Ως ύποπτοι για κατασκοπεία συνελήφθησαν τον περασμένο Νοέμβριο και τρεις Λευκορώσοι και δύο Ουκρανοί. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πολωνία λευκορωσία συλλήψεις κατασκοπεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο