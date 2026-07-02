Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν έναν Λευκορώσο και έναν Πολωνό που είναι ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ των λευκορωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

«Άνδρες που πληρώνονταν από τις λευκορωσικές μυστικές υπηρεσίες συμμετείχαν σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε στη Βαρσοβία η λευκορωσική μειονότητα. Κατέγραφαν και φωτογράφιζαν τους συμμετέχοντες», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των πολωνικών υπηρεσιών ασφαλείς, Jacek Dobrzynski, στο X.

«Το υλικό που συλλέχθηκε – και μεταφέρθηκε πέρα από τα ανατολικά σύνορα – χρησιμοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Λουκασένκο και την προπαγάνδα του καθεστώτος», σημειώνει.

Ως ύποπτοι για κατασκοπεία συνελήφθησαν τον περασμένο Νοέμβριο και τρεις Λευκορώσοι και δύο Ουκρανοί.

Πηγή: skai.gr

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