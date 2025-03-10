Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ Σάρα δήλωσε πως οι μαζικές δολοφονίες μελών της μειονοτικής σέκτας του εκδιωχθέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ συνιστούν μία απειλή στην αποστολή του να ενώσει τη χώρα και υποσχέθηκε να τιμωρήσει τους υπεύθυνους, μεταξύ άλλων τους δικούς του συμμάχους εάν χρειαστεί.

Στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε σε ένα διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε αφού εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τέσσερις ημέρες συγκρούσεων μεταξύ των Αλαουιτών μουσουλμάνων και των νέων σουνιτικών ισλαμιστικών αρχών της Συρίας, ο Σάρα κατηγόρησε ομάδες υπέρ του Άσαντ που έχουν τη στήριξη ξένων ότι προκάλεσαν το αιματοκύλισμα, όμως παραδέχθηκε πως ακολούθησαν εκδικητικές δολοφονίες.

«Η Συρία είναι ένα κράτος δικαίου. Ο νόμος θα ακολουθήσει την πορεία του σε όλα», είπε στο Ρόιτερς από το προεδρικό ανάκτορο στη Δαμασκό, όπου ο Άσαντ διέμενε εωσότου οι δυνάμεις του Σάρα τον ανατρέψουν την 8η Δεκεμβρίου, αναγκάζοντας τον εκδιωχθέντα ηγέτη να διαφύγει στη Μόσχα.

«Πολεμήσαμε για να υπερασπιστούμε τους καταπιεσμένους και δεν θα αποδεχθούμε να χυθεί άδικα αίμα σε οποιαδήποτε περίπτωση ή να μην υπάρξει τιμωρία ή λογοδοσία, ακόμα και μεταξύ των στενότερων συμμάχων μας», είπε ο Σάρα.

Σε μια ευρείας γκάμας συνέντευξη, ο Σάρα ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνησή του δεν είχε επαφές με τις ΗΠΑ, από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε την εξουσία. Επανέλαβε δε τις εκκλήσεις η Ουάσιγκτον να άρει τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί την εποχή Άσαντ.

Επιπλέον, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο της αποκατάστασης των σχέσεων με τη Μόσχα, σύμμαχο του Άσαντ κατά τη διάρκεια του πολέμου, που προσπαθεί να διατηρήσει δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στη Συρία.

Ο ίδιος απέρριψε την κριτική από το Ισραήλ και υπογράμμισε πως στοχεύει να επιλύσει τις διαφορές με τους Κούρδους, μεταξύ άλλων να συναντηθεί με τον επικεφαλής μιας οργάνωσης υπό την ηγεσία των Κούρδων την οποία στηρίζει εδώ και καιρό η Ουάσιγκτον.

Ενώ κατηγόρησε για το ξέσπασμα της βίας των τελευταίων ημερών μια πρώην στρατιωτική μονάδα πιστή στον αδελφό του Άσαντ και σε μια ξένη δύναμη, που δεν διευκρίνισε, αναγνώρισε πως ως απάντηση «πολλά μέρη εισήλθαν στη συριακή ακτογραμμή και πολλές παραβιάσεις έλαβαν χώρα».

«Αποτέλεσε ευκαιρία για εκδίκηση» για συσσωρευμένες αδικίες ετών, υπογράμμισε, αν και είπε πως η κατάσταση έχει έκτοτε σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί.

Ο Σάρα είπε επίσης ότι 200 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν στις ταραχές, την ώρα όμως που απέφυγε να αναφέρει τον συνολικό απολογισμό νεκρών εν αναμονή μιας έρευνας, την οποία θα διεξάγει μια ανεξάρτητη επιτροπή, τη σύσταση της οποίας ο ίδιος ανακοίνωσε χθες πριν από τη συνέντευξή του.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια οργάνωση που παρακολουθεί τον πόλεμο με έδρα τη Βρετανία, ανακοίνωσε ότι έως χθες το βράδυ τουλάχιστον 973 άμαχοι Αλαουίτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις αντιποίνων, έπειτα από συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν περισσότεροι από 250 μαχητές Αλαουίτες, και περισσότερα από 230 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας παραδέχθηκε πως η βία των τελευταίων ημερών απειλεί να εκτροχιάσει την προσπάθειά του να ενώσει τη Συρία.

Θα «επηρεάσει αυτό το μονοπάτι», δήλωσε ο Σάρα, ωστόσο δεσμεύτηκε να «διορθώσει την κατάσταση όσο μπορούμε».

Για να το κάνει αυτό, ο Άχμεντ Σάρα σύστησε μια ανεξάρτητη επιτροπή, το πρώτο σώμα που δημιουργήθηκε από εκείνον το οποίο περιλαμβάνει Αλαουίτες, προκειμένου να ερευνήσει τις δολοφονίες σε διάστημα 30 ημερών και να κάνει τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως μια δεύτερη επιτροπή συστάθηκε «για να διατηρήσει την ειρήνη και τη συμφιλίωση μεταξύ των πολιτών, διότι η αιματοχυσία οδηγεί σε μεγαλύτερη αιματοχυσία».

Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει εάν ξένοι τζιχαντιστές μαχητές και άλλες συμμαχικές ισλαμιστικές φατρίες ή οι δικές του δυνάμεις ασφαλείας ενεπλάκησαν στις μαζικές δολοφονίες, τονίζοντας πως αυτά θα απαντηθούν από την έρευνα.

Βίντεο όπου καταγράφονται εκτελέσεις από μαχητές έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο από Σύρους, ορισμένα εκ των οποίων έχει επαληθεύσει το Ρόιτερς, μεταξύ άλλων ένα το οποίο δείχνει τουλάχιστον 20 νεκρούς άνδρες σε μία πόλη. Ο Σάρα είπε ότι η επιτροπή θα εξετάσει τα βίντεο.

Οι δολοφονίες συγκλόνισαν τον πυρήνα της συριακής ακτογραμμής και τις πόλεις Λατάκια, Μπάνια και Τζαμπλέ, αναγκάζοντας χιλιάδες Αλαουίτες να φύγουν προς τα ορεινά χωριά ή κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας, πιστοί του Άσαντ, που ανήκουν στην 4η μεραρχία του αδελφού του Άσαντ, Μαχέρ, και μια συμμαχική ξένη δύναμη προκάλεσαν τις συγκρούσεις την Πέμπτη με στόχο να «υποκινήσουν τις ταραχές και να δημιουργήσουν κοινοτική διαμάχη».

Ο ίδιος δεν αποκάλυψε την ξένη δύναμη, όμως μίλησε για «μέρη που έχουν βγει ζημιωμένα από τη νέα πραγματικότητα στη Συρία», μια προφανής αναφορά στον σύμμαχο του Άσαντ, το Ιράν, του οποίου η πρεσβεία στη Δαμασκό παραμένει κλειστή. Η Τεχεράνη έχει απορρίψει οποιαδήποτε υπόνοια ότι εμπλέκεται στη βία.

«Η πόρτα μας είναι ανοικτή»

Ο Άχμεντ αλ Σάρα επισήμανε ότι η ασφάλεια και η οικονομική ευμάρεια συνδέονται άμεσα με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί σε βάρος του καθεστώτος Άσαντ.

«Δεν μπορούμε να εγκαθιδρύσουμε την ασφάλεια στη χώρα με τις κυρώσεις σε ισχύ σε βάρος μας».

Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία απευθείας επαφή με τη διοίκηση Τραμπ εδώ και σχεδόν δύο μήνες, από τότε που ανέλαβε την εξουσία, εν μέσω προβληματισμών για τους δεσμούς του Σάρα με την Αλ Κάιντα.

Όταν ερωτήθηκε γιατί, εκείνος απάντησε: «Η Συρία δεν είναι στον κατάλογο των προτεραιοτήτων των ΗΠΑ. Θα πρέπει να θέσετε αυτό το ερώτημα σε εκείνους. Η πόρτα της Συρίας είναι ανοικτή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

