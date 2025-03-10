Λογαριασμός
Μασκ για τα προβλήματα στο Χ: Υπήρξε (ακόμη) μια μαζική κυβερνοεπίθεση

Ο Μασκ άφησε υπαινιγμούς ότι η κυβερνοεπίθεση πιθανότατα να είναι συντονισμένη είτε από μια ομάδα ή από μια ολόκληρη χώρα

Ίλον Μασκ

Για κυβερνοεπίθεση κατά του Χ κάνει λόγο ο Ίλον Μασκ με αφορμή τα προβλήματα που παρουσίασε το απόγευμα της Δευτέρας η πλατφόρμα παγκοσμίως μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:

«Υπήρξε (ακόμη) μια μαζική κυβερνοεπίθεση κατά του Χ. Δεχόμαστε επίθεση κάθε μέρα, αλλά αυτό έγινε με πολλούς πόρους. Εμπλέκεται είτε μια μεγάλη, συντονισμένη ομάδα ή/και μια χώρα. Ανιχνεύεται...» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ίλον Μασκ.

Εκατοντάδες χρήστες της εφαρμογής διαπίστωσαν δυσχέρειες στην πρόσβαση και στη σύνδεση σε λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν αναρτήσεις ή να δουν τα μηνύματά τους. Στις ΗΠΑ υπήρξαν περισσότερες από 21.000 αναφορές, ενώ πάνω από 10.800 αναφορές υποβλήθηκαν από χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

To X διαθέτει 335,7 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες (MAU).

Πηγή: skai.gr

