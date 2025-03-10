Μασκ για τα προβλήματα στο Χ: Υπήρξε (ακόμη) μια μαζική κυβερνοεπίθεση

Για κυβερνοεπίθεση κατά του Χ κάνει λόγο ο Ίλον Μασκ με αφορμή τα προβλήματα που παρουσίασε το απόγευμα της Δευτέρας η πλατφόρμα παγκοσμίως μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:
«Υπήρξε (ακόμη) μια μαζική κυβερνοεπίθεση κατά του Χ. Δεχόμαστε επίθεση κάθε μέρα, αλλά αυτό έγινε με πολλούς πόρους. Εμπλέκεται είτε μια μεγάλη, συντονισμένη ομάδα ή/και μια χώρα. Ανιχνεύεται...» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ίλον Μασκ.
There was (still is) a massive cyberattack against 𝕏.— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2025
We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved.
Tracing … https://t.co/aZSO1a92no
Εκατοντάδες χρήστες της εφαρμογής διαπίστωσαν δυσχέρειες στην πρόσβαση και στη σύνδεση σε λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν αναρτήσεις ή να δουν τα μηνύματά τους. Στις ΗΠΑ υπήρξαν περισσότερες από 21.000 αναφορές, ενώ πάνω από 10.800 αναφορές υποβλήθηκαν από χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
To X διαθέτει 335,7 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες (MAU).
