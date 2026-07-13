Οι «Πρόθυμοι» για την Ουκρανία συνεδριάζουν στο Παρίσι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στο Παρίσι συνεδριάζει ο Συνασπισμός των Προθύμων για την Ουκρανία με αντικείμενο την παροχή νέων αμυντικών δυνατοτήτων και την ενίσχυση της υποστήριξης προς το Κίεβο.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συμμετέχει στη σύνοδο, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο Ερντογάν.

Η Άγκυρα επιβεβαιώνει τη στήριξή της στην Ουκρανία ενόψει των εξελίξεων στη σύνοδο.

Στο Παρίσι συνεδριάζει ο Συνασπισμός των Προθύμων για την Ουκρανία. Η Άγκυρα συνεχίζει να τονίζει τη στήριξή της στο Κίεβο.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Ο Τούρκος υπ. Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα συμμετάσχει σήμερα στη σύνοδο κορυφής των ηγετών του Συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανίαπου γίνεται Παρίσι, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο Ερντογάν.

Πηγή: Deutsche Welle

Η σημερινή σύνοδος θα επικεντρωθεί στην παροχή νέων αμυντικών δυνατοτήτων για την Ουκρανία και στην κινητοποίηση των τομέων της αμυντικής βιομηχανίας για την αύξηση της υποστήριξης προς το Κίεβο, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.Ο Φιντάν αναμένεται να συζητήσει με τους ομολόγους του τις πιθανές επιπτώσεις για την Ουκρανία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου, στην οποία παρευρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Η Άγκυρα στηρίζει σθεναρά ΟυκρανίαΟ Φιντάν θα επιβεβαιώσει την υποστήριξη της Άγκυρας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα θα μοιραστεί την αξιολόγηση της Τουρκίας για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανέφερε το υπουργείο.O Φιντάν αναμένεται επίσης να επαναλάβει την ετοιμότητα της Τουρκίας να φέρει τις ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υπογραμμίσει τη σημασία που αποδίδει η Άγκυρα στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, η Τουρκία θα τονίσει επίσης τη σημασία του συνεχούς συντονισμού για τη δημιουργία του νομικού και πολιτικού πλαισίου για τις δραστηριότητες του συνασπισμού.

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