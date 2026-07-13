Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι προσεγγίστηκε από έξι μικρά σκάφη, περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια του Άντεν της Υεμένης, σύμφωνα με την United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το ένοπλο προσωπικό ασφαλείας του πλοίου προχώρησε σε προειδοποιητικές βολές.»

Σύμφωνα με την UKMTO:

Το δεξαμενόπλοιο έπλεε ανατολικά στον Διεθνώς Συνιστώμενο Διάδρομο Διέλευσης (IRTC) στον Κόλπο του Άντεν.

Ένα από τα έξι μικρά σκάφη πλησίασε σε απόσταση μισού ναυτικού μιλίου, με αποτέλεσμα η ομάδα ασφαλείας του πλοίου να ανοίξει προειδοποιητικά πυρά, ενώ τα υπόλοιπα πέντε σκάφη παρέμειναν περίπου ένα ναυτικό μίλι μακριά.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές στο πλοίο.

Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πίσω από το συγκεκριμένο περιστατικό βρίσκονται οι αντάρτες Χούθι, το συμβάν σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.



Πηγή: skai.gr

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