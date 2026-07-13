Το Ντουμπάι σχεδιάζει νέο λιμάνι για να παρακάμψει το Στενό του Ορμούζ

Στην κατασκευή νέου λιμανιού και τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προχωρά η DP World, επιδιώκοντας να μειώσει την εξάρτησή της από το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι και να παρακάμψει το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική των ΗΑΕ για τη θωράκιση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας απέναντι στις εντάσεις με το Ιράν, μετά τις σοβαρές διαταραχές που προκάλεσε ο πόλεμος στη ναυσιπλοΐα και στο εμπόριο της περιοχής.

Η εταιρεία διαχείρισης λιμένων με έδρα το Ντουμπάι βρίσκεται σε συνομιλίες για την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζάιρα, καθώς και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υφιστάμενο λιμάνι του ίδιου εμιράτου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο.

Το νέο έργο θα ενισχύσει την παρουσία της DP World στον Κόλπο του Ομάν, επιτρέποντας στα εμπορευματοκιβώτια να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη χώρα χωρίς να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ. Στη συνέχεια, θα μεταφέρονται οδικώς προς το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και άλλες χώρες του Κόλπου.

Η δραστηριότητα στο Τζεμπέλ Άλι, το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων της περιοχής, μειώθηκε κατά 90% έως 95% μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, γεγονός που ώθησε την DP World να αναζητήσει εναλλακτικές διαδρομές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η εταιρεία βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους για το προσχέδιο της συμφωνίας, ενώ η δομή και η χρηματοδότηση του έργου δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της DP World, το νέο λιμάνι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Αξιωματούχοι των χωρών του Κόλπου διευκρίνισαν ότι η μεταφορά μέρους των δραστηριοτήτων προς τα ανατολικά δεν σημαίνει πως το Τζεμπέλ Άλι θα αντικατασταθεί πλήρως. Το λιμάνι, που αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε επί δεκαετίες, αποτελεί ένα τεράστιο εμπορικό και βιομηχανικό συγκρότημα, με εκτεταμένη ελεύθερη οικονομική ζώνη, αποθήκες και εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας.

«Το Τζεμπέλ Άλι θα παραμείνει το Τζεμπέλ Άλι», δήλωσε στους Financial Times ανώτερο στέλεχος της DP World. «Δεν πρόκειται ποτέ να υποβαθμιστεί».



Πηγή: skai.gr

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