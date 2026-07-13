Φωτιά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2 ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίον διάσπαρτων κατοίκων.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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