Πλήγμα των ΗΠΑ σε «ηγέτη» οργάνωσης προσκείμενης στην Αλ Κάιντα - «Χτύπησαν» με drone το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε στη Συρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν πλήγμα στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας με στόχο ανώτερο στέλεχος εξτρεμιστικής οργάνωσης που ανήκει στον αστερισμό της Αλ Κάιντα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Το πλήγμα είχε στόχο τον Αμπού Χάμζα αλ Γιεμένι, «ανώτερο ηγέτη» της Χούρας αντ Ντιν, οργάνωσης προσκείμενης στην Αλ Κάιντα, καθώς κινείτο μόνος με μοτοσικλέτα, κατά το δελτίο Τύπου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως το πλήγμα δεν προκάλεσε απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

More pics of the wreckages of the motorbike striked by what is said to have been an US drone near Qminas (aka Qaminas or Qmenas). 1 person confirmed killed and no info about the 2nd reported strike on the Idlib-Binnish road. pic.twitter.com/kFdS5pQZMq