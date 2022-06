Εκτροχιασμός τρένου στο Μιζούρι: Νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Δείτε βίντεο

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον πενήντα τραυματίστηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο φορτηγό στην πολιτεία Μιζούρι των ΗΠΑ (μεσοδυτικά) με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν η μηχανή και οκτώ βαγόνια, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CNN επικαλούμενο τον Έρικ Μακένζι, υπεύθυνο της υπηρεσίας ασθενοφόρων στην κομητεία Τσάριτον.

Στον συρμό της Amtrak επέβαιναν 243 επιβάτες και δωδεκαμελές πλήρωμα, σύμφωνα με την αμερικανική σιδηροδρομική εταιρεία.

Δείτε εικόνες από tweet επιβάτη του τρένου:

The train I was traveling on derailed on the way to Iowa near Mendon Missouri pic.twitter.com/YndSEEXkto

Το τρένο Southwest Chief 4, το οποίο ταξίδευε από το Λος Άντζελες προς το Σικάγο, εκτροχιάστηκε στο Μέντον του Μιζούρι το απόγευμα της Δευτέρας, επιβεβαίωσε η Amtrak στην Daily Mail.

Breaking: Injuries reported after Amtrak train derails in Mendon, Missouri. Over 200 people were on board the train. (Image via @cloudmarooned ) pic.twittΗΠΑ - Κάνσας: Εκτροχιασμός τρένου - φόβοι για νεκρούςer.com/TzvGaduWRk

I was not on the train that was derailed, I’m on the train directly behind it. I’m safe, there’s just a lot of confusion amongst the passengers right now.