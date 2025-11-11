Λογαριασμός
Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών επιβεβαιώνει ότι η Συρία εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό

Η Συρία θα γίνει το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών

Ισλαμικό Κράτος

 Η Συρία εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), δήλωσε χθες Δευτέρα αμερικανός αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, εν μέσω της επίσκεψης του σύρου μεταβατικού προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα στην Ουάσιγκτον και της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Η Συρία θα γίνει (...) το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του Ντάες και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών», ανέφερε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Πληροφοριών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, ο Χάμζα αλ Μούσταφα, μέσω X. «Η συμφωνία είναι πολιτική κι ως τώρα δεν έχει στρατιωτικές πτυχές», διευκρίνισε.

TAGS: Ισλαμικό Κράτος Συρία ΗΠΑ
