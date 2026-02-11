Λογαριασμός
Οι ΗΠΑ εκκένωσαν τη βάση αλ-Τανφ στη Συρία και μετέφεραν δυνάμεις στην Ιορδανία

Η βάση αλ-Τανφ Ιδρύθηκε το 2014 και αποτέλεσε βασικό επιχειρησιακό κέντρο του διεθνούς συνασπισμού κατά των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους

Συρία αμερικανική βάση

Οι αμερικανικές δυνάμεις εκκένωσαν τη στρατιωτική βάση αλ-Τανφ στην ανατολική Συρία και μετέφεραν τους στρατιώτες που ήταν ανεπτυγμένοι εκεί στην Ιορδανία, σύμφωνα με το Reuters.

Η βάση αλ-Τανφ βρίσκεται σε κομβικό σημείο, στη μεθόριο Συρίας, Ιορδανίας και Ιράκ. Ιδρύθηκε το 2014 και αποτέλεσε βασικό επιχειρησιακό κέντρο του διεθνούς συνασπισμού κατά των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους.
 

TAGS: Συρία στρατιωτική βάση ΗΠΑ
