Στους 14 ανέρχονται οι νεκροί και στους 12 οι αγνοούμενοι, εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που έπληξαν τη Νότια Κορέα τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές.

Στην κομητεία Καπιόνγκ (βόρεια), τρία σπίτια κατέρρευσαν σήμερα εξαιτίας κατολίσθησης. Διασώστες ανέσυραν ζωντανούς τρεις ενοίκους, αλλά εντοπίστηκε νεκρή μια ηλικιωμένη, περίπου 70 ετών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και την Πυροσβεστική, τα περισσότερα θύματα έχουν αναφερθεί στην κομητεία Σαντσόνγκ (νότια), όπου έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον επτά αγνοούμενους. Σωστικά συνεργεία έχουν απεγκλωβίσει 58 κατοίκους που κινδύνευσαν στη συγκεκριμένη κομητεία, ενώ οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σχεδόν 13.000 άνθρωποι σε 14 πόλεις της Νότιας Κορέας έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταφύγια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

