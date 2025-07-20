Axios: Το Ισραήλ ζητά από τη Λιβύη να πάρει Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ ζητά από τη Λιβύη να πάρει Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», με τους Λιβύους να δείχνουν «ανοιχτοί» στην πρόταση, αναφέρει το Axios σε ρεπορτάζ της Παρασκευής.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, καθώς το Ισραήλ ζητά τη βοήθεια της κυβέρνησης Τραμπ για την απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τη Γάζα, ανέφερε το Axios την Παρασκευή, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Μπαρνέα δήλωσε στον απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, σε συνάντηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Αιθιοπία, η Ινδονησία και η Λιβύη δηλώνουν «ανοιχτές» στο ενδεχόμενο να δεχτούν μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων από τη Γάζα, σύμφωνα με τις δύο πηγές.

Η κίνηση θεωρείται εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, με Ισραηλινούς και Αμερικανούς εμπειρογνώμονες να την έχουν χαρακτηρίσει έγκλημα πολέμου. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και το υπουργικό του συμβούλιο υποστηρίζουν ότι η «μετεγκατάσταση» θα είναι «εθελοντική» και κανείς δεν θα αναγκαστεί να φύγει.

Ο Μπαρνέα πίεσε τις ΗΠΑ να προσφέρουν κίνητρα σε αυτές τις χώρες και να υποστηρίξουν το Ισραήλ στο να τις πείσει. Δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ θα παράσχουν την υποστήριξή τους, σύμφωνα με το Axios.

Σημειώνεται ότι ο εκτελών χρέη υπουργού Εσωτερικών, Εμάντ αλ Τραμπέλσι στη μεταβατική κυβέρνηση της Τρίπολης, πρόσφατα εκτίμησε ότι σήμερα στη Λιβύη υπάρχουν «3 έως 4 εκατομμύρια παράτυποι μετανάστες».

Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τον Φεβρουάριο οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γάζας και να μετακινήσουν δύο εκατομμύρια κατοίκους της, ενώ η γη θα ανοικοδομηθεί. Ο Τραμπ αντιμετώπισε αντιδράσεις τόσο από αραβικές όσο και από δυτικές χώρες, ενώ ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του υποστήριξαν την ιδέα.

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να είπε σε Ισραηλινούς αξιωματούχους ότι εάν ο Νετανιάχου ήθελε να προωθήσει αυτήν την ιδέα, το Ισραήλ θα έπρεπε να βρει χώρες πρόθυμες να δεχτούν Παλαιστίνιους, μια αποστολή που ο Νετανιάχου ανέθεσε στη συνέχεια στη Μοσάντ, σύμφωνα με το Axios.



Πηγή: skai.gr

