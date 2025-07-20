Λογαριασμός
Εκπρόσωπος συριακού ΥΠΕΣ: Δεν υπάρχουν πια Βεδουίνοι μαχητές στη Σουέιντα

Η κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν στη νότια περιοχή για να διασφαλίσουν την ειρήνη μετά από σχεδόν μια εβδομάδα συγκρούσεων 

Δρούζοι

Οι συγκρούσεις στην πόλη Σουέιντα της Συρίας σταμάτησαν και η περιοχή εκκαθαρίστηκε από μαχητές της φυλής των Βεδουίνων μετά την ανάπτυξη των συριακών δυνάμεων ασφαλείας για την επιβολή εκεχειρίας, δήλωσε αργά το Σάββατο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών στο Reuters.

Η κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν στη νότια περιοχή για να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν την ειρήνη μετά από σχεδόν μια εβδομάδα συγκρούσεων μεταξύ μελών της κοινότητας των Δρούζων και συριακών φυλών βεδουίνων.

