Ο Αζέρος πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε χθες Σάββατο ότι επιθυμεί η Ρωσία να παραδεχθεί δημοσίως πως ευθύνεται για τη συντριβή αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines τον περασμένο Δεκέμβριο – εξαιτίας της οποίας σκοτώθηκαν 38 επιβαίνοντες – και να τιμωρήσει τους υπαίτιους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ζητήσει συγγνώμη τότε από τον Αλίεφ για αυτό που το Κρεμλίνο αποκάλεσε «τραγικό περιστατικό». To Embraer 190 δέχθηκε πυρά ενώ πετούσε στον ρωσικό εναέριο χώρο, την ώρα που η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρούσε να αναχαιτίσει ουκρανικά drones.

Ο Αλίεφ απέφυγε πάντως χθες Σάββατο να μιλήσει για «κατάρριψη» του αεροσκάφους από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Σε συνέντευξη Τύπου στο Global Media Forum που φιλοξενείται στο Χανκέντι (Στεπανακέρτ), ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε τη Μόσχα για αδράνεια μετά την αεροπορική τραγωδία.

«Γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη και μπορούμε να το αποδείξουμε. Επιπλέον, είμαστε βέβαιοι ότι και οι Ρώσοι αξιωματούχοι γνωρίζουν τι συνέβη», είπε ο Αλίεφ. «Το πραγματικό ερώτημα είναι: γιατί δεν έκαναν αυτό που θα έπρεπε να κάνει κάθε υπεύθυνος γείτονας;», συμπλήρωσε.

Συνέχισε λέγοντας πως το Αζερμπαϊτζάν αναμένει από τη Ρωσία την επίσημη παραδοχή για τα αίτια της τραγωδίας, την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους, την καταβολή αποζημιώσεων στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες, καθώς επίσης την καταβολή αποζημίωσης για το κατεστραμμένο αεροσκάφος. «Αυτές είναι οι συνήθεις προσδοκίες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας», εξήγησε.

Η πτήση J2-8243, η οποία είχε αναχωρήσει από το Μπακού με προορισμό το Γκρόζνι της Τσετσενίας, συνετρίβη κοντά στο Άχταου του δυτικού Καζακστάν. Προηγουμένως, είχε αλλάξει πορεία, ενώ πετούσε πάνω από τη νότια Ρωσία, εν μέσω επιδρομών ουκρανικών drones. Από τους 67 επιβαίνοντες, μόνο 29 επέζησαν.

Οι σχέσεις της Μόσχας με το Μπακού έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες αφότου η ρωσική αστυνομία συνέλαβε πολίτες αζερικής καταγωγής, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο Αλίεφ αναφέρθηκε επίσης στον διαμετακομιστικό διάδρομο που θέλει να συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον αζερικό θύλακα Ναχτσιβάν, περνώντας από το έδαφος της Αρμενίας. «Μιλάμε για απρόσκοπτη πρόσβαση από το Αζερμπαϊτζάν σε αζερικό έδαφος (…) Για σύνδεση μεταξύ τμημάτων της ίδιας χώρας», είπε ο αζέρος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για «απολύτως θεμιτό και δίκαιο» αίτημα.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν δήλωσε την περασμένη Τετάρτη πως οι ΗΠΑ προσφέρθηκαν να αναλάβουν τη διαχείριση του προτεινόμενου διαδρόμου.

Ο διάδρομος αυτός, την προστασία του οποίου θέλει να εξασφαλίσει το Μπακού, θα έχει μήκος περίπου 32 χιλιόμετρα και θα διασχίζει την επαρχία Σιουνίκ της νότιας Αρμενίας, συνδέοντας το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακα Ναχτσιβάν κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

Το ζήτημα δημιουργίας του διαμετακομιστικού διαδρόμου είναι ένα από τα πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, δύο χωρών του Νοτίου Καυκάσου οι οποίες έχουν εμπλακεί σε πολλές συρράξεις από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Τον Μάρτιο οι δύο χώρες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν ένα προσχέδιο συμφωνίας, αλλά το χρονοδιάγραμμα για την υπογραφή του παραμένει αβέβαιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

