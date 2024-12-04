Νότια Κορέα: Η αντιπολίτευση απαιτεί την παραίτηση του προέδρου Γιουν

Η παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Νότια Κορέα απαίτησε σήμερα την παραίτηση του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ, κατηγορώντας τον αρχηγό του κράτους για «εξέγερση» διότι επέβαλε στρατιωτικό νόμο στη χώρα, προτού αποφασίσει την άρση του.

«Μολονότι ο στρατιωτικός νόμος ήρθη, είναι αδύνατο να αποφύγει τις κατηγορίες για εξέγερση» σε βάρος του, τόνισε σε δελτίο Τύπου ο Παρκ Τσαν-ντε, στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο κ. Γιουν «πρέπει να παραιτηθεί», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

