Ο πρόεδρος Γιουν πρέπει να «λογοδοτήσει», δηλώνει ο αρχηγός του κόμματός του

Επικεφαλής του Κόμματος της Εξουσίας του Λαού: «όλοι όσοι ευθύνονται πρέπει να λογοδοτήσουν».

Φωτογραφία αρχείου

Ο επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος στη Νότια Κορέα έκρινε σήμερα ότι ο πρόεδρος της χώρας Γιουν Σοκ-γελ, που ανήκει στην παράταξη, πρέπει να λογοδοτήσει για την απόφαση να επιβάλει στρατιωτικό νόμο τη νύχτα, που μερικές ώρες αργότερα ανακοινώθηκε πως αίρεται.

«Ο πρόεδρος οφείλει να δώσει εξηγήσεις για αυτή την τραγική κατάσταση αμέσως και λεπτομερώς», δήλωσε σε κορεατικό τηλεοπτικό δίκτυο ο επικεφαλής του Κόμματος της Εξουσίας του Λαού, ο Χανγκ Ντονγκ-χουν, προσθέτοντας πως «όλοι όσοι ευθύνονται πρέπει να λογοδοτήσουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

