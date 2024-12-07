Η Πολωνία καλεί τους πολίτες της στη Συρία να φύγουν αμέσως από τη χώρα

Όλοι οι Πολωνοί πολίτες που βρίσκονται στη Συρία θα πρέπει να φύγουν αμέσως λόγω της κατάστασης ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η πρεσβεία της Πολωνίας στη σπαρασσόμενη χώρα.
"Λόγω της ταχείας κλιμάκωσης της κατάστασης, η οποία έχει εξαπλωθεί γρήγορα σε όλο το έδαφος της Συρίας, καλούμε όλους τους Πολωνούς πολίτες που διαμένουν στη χώρα να φύγουν αμέσως", τονίζει η πολωνική πρεσβεία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.
"Κάνουμε επίσης έκκληση, κατηγορηματικά, να μην εισέλθετε στο έδαφος της Συρίας".
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.