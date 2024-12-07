Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο πάπας προτρέπει να εισέρχονται δωρεάν οι επισκέπτες στην Παναγία των Παρισίων

Πρόταση για δωρεάν είσοδο στην Παναγία των Παρισίων από τον ποντίφικα

Πάπας: Να εισέρχονται δωρεάν οι επισκέπτες στην Παναγία των Παρισίων

Ο πάπας Φραγκίσκος προέτρεψε να είναι "γενναιόδωρη και δωρεάν η υποδοχή του τεράστιου πλήθους" επισκεπτών που αναμένονται στην Παναγία των Παρισίων, σήμερα σε μήνυμα προς τον αρχιεπίσκοπο του Παρισιού Λοράν Ουλρίκ για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού.

"Γνωρίζω, εξοχότατε, ότι οι πόρτες θα είναι ορθάνοιχτες για αυτούς", πρόσθεσε ο ποντίφικας, την ώρα που η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας προκάλεσε συζήτηση προτείνοντας να καθιερωθεί εισιτήριο εισόδου στον ανακαινισμένο καθεδρικό ναό.

"Μακάρι η αναγέννηση αυτής της αξιοθαύμαστης εκκλησίας να αποτελέσει ένα προφητικό σημάδι της ανανέωσης της Εκκλησίας στη Γαλλία", πρόσθεσε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, στο κείμενο αυτό που διαβάστηκε στην Παναγία των Παρισίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάπας Φραγκίσκος Παναγιά των Παρισίων
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark