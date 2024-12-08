Βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram δείχνει τον πρωθυπουργό της Συρίας Μοχάμαντ Γκάζι Αλ Τζαλάλι να συνοδεύεται από αντάρτες στη Δαμασκό την Κυριακή για να παραδώσει την εξουσία.

Το βίντεο δείχνει τον Τζαλάλι περικυκλωμένο από ένοπλους άνδρες να κατεβαίνει σκαλιά και να μπαίνει σε ένα μαύρο SUV με έναν άλλον άνδρα, σύμφωνα με το CNN.

«Ο πρώην πρωθυπουργός είναι μαζί με το 5ο Σώμα από τους κατοίκους του Χάουραν που κατευθύνονται στο ξενοδοχείο Four Seasons για να παραδώσουν την εξουσία της χώρας στους ήρωες του Ελεύθερου Στρατού» ακούγεται να λέει ένας άνδρας στο βίντεο.

Ο πρωθυπουργός είπε νωρίτερα ότι θέλει να «διασφαλίσει» τη λειτουργία των δημόσιων ιδρυμάτων, των κρατικών εγκαταστάσεων και τη διατήρηση της «ασφάλειας για όλους τους πολίτες».

