Ουκρανός ΥΠΕΞ: Ζητεί από τους Συμμάχους 20 νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σίμπιχα ζήτησε σήμερα στις Βρυξέλλες οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να δώσουν στη χώρα του 20 νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ώστε να αντικρούσει τα πλήγματα των ρωσικών πυραύλων.

Η Ουκρανία χρειάζεται, είπε, "επείγουσες παραδόσεις επιπρόσθετων συστημάτων Hawks, Nasams, ή Iris-T". "Θα μας βοηθήσουν να αποτρέψουμε το μπλακάουτ", δήλωσε ο υπουργός στους δημοσιογράφους στην έδρα του ΝΑΤΟ, καθώς τα ρωσικά πλήγματα στοχεύουν εδώ και εβδομάδες στην καταστροφή των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

