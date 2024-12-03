Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανός ΥΠΕΞ: Ζητεί από τους Συμμάχους 20 νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Η Ουκρανία χρειάζεται, είπε, "επείγουσες παραδόσεις επιπρόσθετων συστημάτων Hawks, Nasams, ή Iris-T". "Θα μας βοηθήσουν να αποτρέψουμε το μπλακάουτ"

Η Ουκρανία χρειάζεται, είπε, "επείγουσες παραδόσεις επιπρόσθετων συστημάτων Hawks, Nasams, ή Iris-T". "Θα μας βοηθήσουν να αποτρέψουμε το μπλακάουτ"

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σίμπιχα ζήτησε σήμερα στις Βρυξέλλες οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να δώσουν στη χώρα του 20 νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ώστε να αντικρούσει τα πλήγματα των ρωσικών πυραύλων.

Η Ουκρανία χρειάζεται, είπε, "επείγουσες παραδόσεις επιπρόσθετων συστημάτων Hawks, Nasams, ή Iris-T". "Θα μας βοηθήσουν να αποτρέψουμε το μπλακάουτ", δήλωσε ο υπουργός στους δημοσιογράφους στην έδρα του ΝΑΤΟ, καθώς τα ρωσικά πλήγματα στοχεύουν εδώ και εβδομάδες στην καταστροφή των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΝΑΤΟ Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία Ρωσία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark