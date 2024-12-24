Δίωξη για ανθρωποκτονία και εμπρησμό ασκήθηκε στον 33χρονο Σεμπάστιαν Ζαπέτα, ο οποίος έβαλε φωτιά και έκαψε ζωντανή μια γυναίκα στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ο δράστης, υπήκοος Γουατεμάλας, με έναν αναπτήρα έβαλε φωτιά στα ρούχα μιας γυναίκας η οποία κοιμόταν στο συρμό και καθόταν σε ένα παγκάκι και την παρακολουθούσε να καίγεται. Η αστυνομία τον συνέλαβε έξι ώρες μετά το αποτρόπαιο έγκλημα.

Η Τζέσικα Τις, αστυνομική διευθύντρια της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι τα ρούχα της γυναίκας «κάηκαν εντελώς, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα».

NYPD has arrested Sebastian Zapeta, a Guatemalan migrant, accused of setting a sleeping woman on fire on a New York subway and watching her burn to death. pic.twitter.com/Hv70Jl51W7 — Tiffany Fong (@TiffanyFong_) December 23, 2024

Οι εργαζόμενοι του μετρό και οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στον σταθμό χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες για να σβήσουν τη φωτιά. Η γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ανακηρύχθηκε νεκρή επί τόπου. Οι αξιωματικοί ανέφεραν επίσης πως δεν φαίνεται να υπήρξε προηγούμενη αλληλεπίδραση μεταξύ του Ζαπέτα και της γυναίκας.

Η κυρία Τις χαρακτήρισε τον φόνο ως «ένα από τα πιο διεφθαρμένα εγκλήματα που θα μπορούσε να διαπράξει ένας άνθρωπος εναντίον ενός άλλου ανθρώπου». Ο εισαγγελέας του Μπρούκλιν Έρικ Γκονζάλες πρόσθεσε σε δήλωσή του πως: «Η διαφθορά αυτού του φρικτού εγκλήματος είναι ακατανόητη και το γραφείο μου έχει δεσμευτεί να φέρει τον δράστη ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτή η φρικτή και παράλογη πράξη βίας εναντίον μιας ευάλωτης γυναίκας θα αντιμετωπιστεί με τις πιο σοβαρές συνέπειες».

Ο Τζεφ Κάρτερ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο ύποπτος εισήλθε παράνομα στη χώρα μετά την απέλασή του το 2018.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε πως θα γίνουν οι διαδικασίες για να απελαθεί ξανά όταν αφεθεί ελεύθερος- κάτι που θα μπορούσε να γίνει αφού καταδικαστεί.

