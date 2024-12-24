Λογαριασμός
Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 33χρονο που πυρπόλησε γυναίκα στο μετρό της Νέα Υόρκης - Τον είχαν απελάσει το 2018

Σοκαρισμένες οι ΗΠΑ από το αποτρόπαιο έγκλημα που έγινε σε συρμό στο μετρό - Ο δράστης πυρπόλησε τη γυναίκα και καθόταν στο παγκάκι και την έβλεπε να καίγεται ζωντανή 

Νέα Υόρκη

Δίωξη για ανθρωποκτονία και εμπρησμό ασκήθηκε στον 33χρονο Σεμπάστιαν Ζαπέτα, ο οποίος έβαλε φωτιά και έκαψε ζωντανή μια γυναίκα στο μετρό της Νέας Υόρκης. 

Ο δράστης, υπήκοος Γουατεμάλας, με έναν αναπτήρα έβαλε φωτιά στα ρούχα μιας γυναίκας η οποία κοιμόταν στο συρμό και καθόταν σε ένα παγκάκι και την παρακολουθούσε να καίγεται. Η αστυνομία τον συνέλαβε έξι ώρες μετά το αποτρόπαιο έγκλημα. 

Η Τζέσικα Τις, αστυνομική διευθύντρια της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι τα ρούχα της γυναίκας «κάηκαν εντελώς, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα». 

Οι εργαζόμενοι του μετρό και οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στον σταθμό χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες για να σβήσουν τη φωτιά. Η γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ανακηρύχθηκε νεκρή επί τόπου. Οι αξιωματικοί ανέφεραν επίσης πως δεν φαίνεται να υπήρξε προηγούμενη αλληλεπίδραση μεταξύ του Ζαπέτα και της γυναίκας.

Η κυρία Τις χαρακτήρισε τον φόνο ως «ένα από τα πιο διεφθαρμένα εγκλήματα που θα μπορούσε να διαπράξει ένας άνθρωπος εναντίον ενός άλλου ανθρώπου». Ο εισαγγελέας του Μπρούκλιν Έρικ Γκονζάλες πρόσθεσε σε δήλωσή του πως: «Η διαφθορά αυτού του φρικτού εγκλήματος είναι ακατανόητη και το γραφείο μου έχει δεσμευτεί να φέρει τον δράστη ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτή η φρικτή και παράλογη πράξη βίας εναντίον μιας ευάλωτης γυναίκας θα αντιμετωπιστεί με τις πιο σοβαρές συνέπειες».

Ο Τζεφ Κάρτερ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο ύποπτος εισήλθε παράνομα στη χώρα μετά την απέλασή του το 2018

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε πως θα γίνουν οι διαδικασίες για να απελαθεί ξανά όταν αφεθεί ελεύθερος- κάτι που θα μπορούσε να γίνει αφού καταδικαστεί. 

