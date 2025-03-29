Το υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλίας κατήγγειλε σήμερα τις «αμερικανικές παρεμβάσεις» σε γαλλικές εταιρείες, πολλές εκ των οποίων έλαβαν μια επιστολή από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Παρίσι, με την οποία τους ζητούσε να διευκρινίσουν εάν εφαρμόζουν εσωτερικά προγράμματα καταπολέμησης των διακρίσεων στον χώρο εργασίας.

«Οι αμερικανικές παρεμβάσεις στην πολιτική συμπερίληψης των γαλλικών εταιρειών, όπως οι απειλές αδικαιολόγητων δασμών, είναι απαράδεκτες», σχολιάζει το υπουργείο σε αυτήν την ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η Γαλλία και η Ευρώπη «θα υπερασπιστούν τις επιχειρήσεις τους, τους καταναλωτές τους και τις αξίες τους».

Πολλές γαλλικές εταιρίες έλαβαν μια επιστολή και ένα ερωτηματολόγιο που τους ζητούσε να απαντήσουν εάν εφαρμόζουν προγράμματα κατά των διακρίσεων. Τις προειδοποιούσε επίσης ότι εάν ισχύει κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να τις αποκλείσει από ενδεχόμενη συνεργασία με το αμερικανικό κράτος.

Η Γαλλία απαγορεύει τις περισσότερες μορφές «θετικής διάκρισης» στην εργασία.

Οι αποδέκτες της επιστολής ενημερώθηκαν ότι το "διάταγμα 14173", το οποίο υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου για να τερματιστούν τα προγράμματα που προωθούν την ισότητα των ευκαιριών στους κόλπους του ομοσπονδιακού κράτους, «εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όσους τους παρόχους και τους συμβαλλόμενους με την αμερικανική κυβέρνηση», αποκάλυψε την Παρασκευή η εφημερίδα Le Figaro.

Ο πρόεδρος της γαλλικής ένωσης εργοδοτών CPME, Αμίρ Ρεζά-Τοφιγκί χαρακτήρισε «απαράδεκτη» αυτήν την απόφαση, κάνοντας λόγο για «πλήγμα στην εθνική κυριαρχία» και κάλεσε τους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες της χώρας «να επιδείξουν ενιαίο μέτωπο».

Από την πλευρά του, το συνδικάτο CGT ζήτησε από την κυβέρνηση να καλέσει τις επιχειρήσεις «να μην υιοθετήσουν μια πολιτική επιζήμια για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την καταπολέμηση του ρατσισμού», όπως είπε ο γραμματέας του, Ζεράρ Ρε, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο υπουργείο Οικονομικών, κύκλοι προσκείμενοι στον υπουργό Ερίκ Λομπάρ διαβεβαίωναν ότι «αυτή η πρακτική αντικατοπτρίζει τις αξίες της νέας αμερικανικής κυβέρνησης» που «δεν είναι οι δικές μας».

Το υπουργείο εκτίμησε ότι «μερικές δεκάδες» εταιρείες έχουν λάβει μέχρι στιγμής την επιστολή. Οι μεγάλοι όμιλοι με τους οποίους επικοινώνησε το AFP είπαν ότι δεν έχουν λάβει κάποια επιστολή, η μορφή της οποίας είναι ασυνήθιστη. «Δεν φέρει το λογότυπο της πρεσβείας, ούτε του προξενείου, ούτε κάποιας αμερικανικής υπηρεσίας», σχολίασε ο Κρίστοφερ Μέσνου, Αμερικανός δικηγόρος της νομικής εταιρείας Fieldfisher που εδρεύει στο Παρίσι, αναφερόμενος στο κείμενο που δημοσίευσε η Figaro. «Εάν την έλαβαν σε αυτή τη μορφή, τότε δεν είναι κάποια επίσημη επικοινωνία, ούτε διπλωματική. Επειδή μεταφέρει τη στάση της αμερικανικής κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση ενέκρινε την αποστολή της στις εταιρείες», πρόσθεσε.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Παρίσι δεν απάντησε όταν της ζητήθηκε κάποιο σχόλιο.

Η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να απαιτήσει από γαλλικές εταιρείες να συμμορφωθούν με τον δικό της νόμο; «Όχι. Οι γαλλικές εταιρίες δεν θα υποχρεωθούν τώρα να εφαρμόσουν τον ομοσπονδιακό νόμο (των ΗΠΑ) κατά των θετικών διακρίσεων», είπε ο Μέσνου, υπενθυμίζοντας ότι στη Γαλλία δεν επιτρέπονται οι «θετικές διακρίσεις» λόγω καταγωγής, θρησκείας ή εθνότητας. Ωστόσο, στις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 1.000 εργαζομένους από το 2021 ο γαλλικός νόμος επιβάλλει το 30% των στελεχών τους να είναι γυναίκες, στο πλαίσιο της ισότητας ανδρών-γυναικών. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να φτάσει το 40% το 2030. Από αυτήν την άποψη, οι εταιρείες που θα επιλέξουν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην επιστολή, θα έπρατταν κάτι παράνομο, με βάση το γαλλικό δίκαιο.

