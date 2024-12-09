Συρία: Νέο πεδίο σύγκρουσης για Άγκυρα και Τελ Αβίβ - Οι τζιχαντιστές θέλουν τα κουρδικά εδάφη

Θα αποτελέσει «παράδειγμα δημοκρατίας», όπως υπόσχονται οι αντάρτες, ή πιθανότατα, νέο πεδίο ανταγωνισμού, και πεδίο σύγκρουσης, για Άγκυρα και Τελ Αβίβ η πολύπαθη Συρία; Οι υποστηριζόμενοι από την Τουρκία τζιχαντιστές διαμηνύουν ότι θέλουν να καταλάβουν τα εδάφη που έχουν οι Κούρδοι στη Συρία, ενώ την ίδια στιγμή το PKK/YPG στρέφεται για βοήθεια στο Ισραήλ.



Ο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι, ο ισλαμιστής αρχηγός της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), πρώην κλάδου της αλ-Κάιντα στη Συρία και του συνασπισμού των ανταρτών που πραγματοποίησε μια αστραπιαία επίθεση στη Συρία η οποία προκάλεσε την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, διεμήνυσε στο τουρκικό δίκτυο CNN Turk ότι «με τη βοήθεια του Θεού, θα πάρουμε όλη τη Συρία».



«Δεν υπάρχει σπίτι στη Συρία που να μην έχει καταστραφεί από τον πόλεμο ή να μην έχει εμπλακεί στον πόλεμο. Αυτός ο καταπιεστής (σ.σ Άσαντ) καταπίεσε όλο τον συριακό λαό. Έκανε τη Συρία ‘’φάρμα’’ του Ιράν. Από σήμερα, η Συρία έχει σωθεί και καθαριστεί. Αυτή η νίκη είναι η νίκη των ορφανών, των χηρών και των μαρτύρων» είπε στο CNN Turk αλ Τζουλάνι.



Παράλληλα, νωρίτερα σήμερα Δευτέρα, Σύροι αντάρτες που υποστηρίζονται από την Τουρκία ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν από τις κουρδικές δυνάμεις την περιοχή Μανμπίτζ στη βόρεια Συρία, βορειοανατολικά του Χαλεπίου.

Η στάση των Κούρδων

Από την πλευρά τους, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, οι εκπρόσωποι των Κούρδων της Συρίας απηύθυναν πρόσφατα έκκληση σε Ισραηλινούς αξιωματούχους μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας ζητώντας βοήθεια και προστασία αναφέρει η Jerusalem Post.



Το Ισραήλ, που βλέπει την κουρδική κοινότητα ως μια φιλική και προσανατολισμένη στη Δύση οντότητα, συνεργάζεται με τις δυτικές χώρες από την αρχή της εκστρατείας του για να διασφαλίσει την ασφάλεια των Κούρδων εντός της νέας πραγματικότητας στη Συρία.



Η σημερινή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της νίκης των σουνιτών τζιχαντιστών και της όξυνσης του εμφυλίου πολέμου, δημιουργεί ανασφάλεια και πολιτική αβεβαιότητα σχολιάζει η JP.



Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ συμμετείχε πρόσφατα σε μια σειρά συζητήσεων με τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς ομολόγους του, θίγοντας το κουρδικό ζήτημα και τονίζοντας την αναγκαιότητα της υποστήριξής των κουρδικών δυνάμεων.



Την περασμένη εβδομάδα, ο Σάαρ συμμετείχε στη διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών στη Μάλτα, κατά την οποία συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ενώ το βράδυ της Κυριακής, μίλησε με τον Βρετανό ομόλογό του, Ντέιβιντ Λάμι.



Το μήνυμα που μετέφερε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, τόσο στις συναντήσεις στη Μάλτα όσο και στη συζήτησή του με τον Λάμι, ήταν ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια των Κούρδων από επιθέσεις εξτρεμιστών ισλαμιστών.



