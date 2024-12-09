Δολοφονία CEO στη Νέα Υόρκη: Ψάχνουν το όπλο στις λίμνες του Σέντραλ Παρκ 

Πέντε ημέρες μετά την δολοφονία του CEO της μεγαλύτερης αμερικανικής ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthcare, στο κέντρο του Μανχάταν, οι αρχές ακόμα ψάχνουν τον ύποπτο και το όπλο του εγκλήματος.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έδωσε στην δημοσιότητα νέες φωτογραφίες του υπόπτου που πιστεύεται ότι δολοφόνησε τον Μπράιαν Τόμσον ενώ στις έρευνες συμμετέχουν πλέον και δύτες που προσπαθούν στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της πόλης να εντοπίσουν το όπλο του εγκλήματος.

Ο νεαρός ύποπτος ξεκίνησε από έναν ξενώνα στα βόρεια του Μανχάταν και πυροβόλησε τον Τόμσον έξω από το ξενοδοχείο Hilton, όπου επρόκειτο να μιλήσει σε συνάντηση με επενδυτές της εταιρείας.

Στη συνέχεια φαίνεται να διέφυγε με ποδήλατο μέσα από το Σέντραλ Παρκ γιαυτό και οι δύτες βουτούν στις λίμνες του διάσημου πάρκου, προκειμένου να εντοπίσουν το όπλο.

NYPD scuba team is back in a body of water in New York City’s Central Park for another search for CEO #BrianThompson killer’s weapon and other evidence - We’ll have the latest on #NewsNationLive 11am-1pm on @NewsNation with @caitlynbecker reporting live at the scene pic.twitter.com/TfMCh9sgqm — Laura Ingle (@lauraingle) December 8, 2024

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο δολοφόνος χρησιμοποίησε ένα πιστόλι των 9 χιλιοστών, που έμοιαζε με όπλο που χρησιμοποιούν οι αγρότες για να θανατώνουν τα ζώα χωρίς να προκαλούν δυνατό θόρυβο.

Παράλληλα, ο δράστης φέρεται να άφησε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα πάνω στις σφαίρες που χρησιμοποίησε. Συγκεκριμένα, τρεις λέξεις φέρεται να είναι γραμμένες «αρνούμαι», «καθαιρώ» και «υπερασπίζομαι».

Μεταξύ των σεναρίων που επεξεργάζονται οι αρχές είναι ότι ο δολοφόνος γνώριζε για το συνέδριο της UnitedHealthcare και τη διαδρομή που ακολούθησε ο Τόμσον για να φτάσει εκεί. Ετσι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένας δυσαρεστημένος υπάλληλος ή πελάτης.

Επιπλέον, το απόγευμα της Κυριακής, η αστυνομία της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα νέες εικόνες του υπόπτου μέσα από το ταξί που τον μετέφερε σε σταθμό υπεραστικών λεοφορείων μετά το έγκλημα, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας στη λίμνη του Σέντραλ Παρκ.

New photos of suspect in CEO murder as manhunt widens



"Today, elite NYPD scuba teams back in the park, scouring the ponds for evidence. The weapon still missing."



Contrary to earlier reports, senior law enforcement officials said they still do not know the shooter's identity.… pic.twitter.com/8TmA3dhJAU — Citizen Caller (@CitizenCallerUS) December 9, 2024

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης πιστεύει ότι ο άνδρας που πυροβόλησε θανάσιμα τον CEO της UnitedHealth έχει εγκαταλείψει την πόλη ενώ το σακίδιο του υπόπτου βρέθηκε την παρασκευή μέσα στο Σέντραλ Παρκ. Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το περιεχόμενό του.

Η αστυνομία πρόσφερε αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που οδηγούσαν σε σύλληψη και καταδίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.