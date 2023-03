Νέα επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στη Συρία μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ

Νέα επίθεση πυραύλων στόχευσε βάση των ΗΠΑ στη βορειοανατολική Συρία την Παρασκευή, μια ημέρα αφότου ένας Αμερικανός εργολάβος σκοτώθηκε και πέντε αμερικανοί στρατιώτες και ένας άλλος αμερικανός εργολάβος τραυματίστηκαν όταν ένα φερόμενο ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) χτύπησε βάση του συνασπισμού στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το CBSnews αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τη νέα επίθεση με στόχο αμερικανική βάση νοτιοανατολικά της συριακής επαρχίας Der el-Zour την Παρασκευή, λέγοντας ότι εκτοξεύτηκαν «πολλές ρουκέτες», αλλά δεν υπάρχουν απώλειες από τις ΗΠΑ μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι ο πύραυλος της Παρασκευής είχε στόχο μια βάση των ΗΠΑ κοντά στο κοίτασμα πετρελαίου Al-Omar στη βορειοανατολική Συρία. Φωτογραφίες και αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον ένας πύραυλος είχε χάσει τον επιδιωκόμενο στόχο, χτυπώντας σπίτια στην περιοχή.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ αντέδρασαν για τη φονική επίθεση με drone της Πέμπτης με «αεροπορικές επιδρομές ακριβείας» εναντίον εγκαταστάσεων στην ανατολική Συρία που χρησιμοποιούνται από ομάδες που συνδέονται με την Επαναστατική Φρουρά του Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας είπε ότι η κοινότητα των πληροφοριών είχε διαπιστώσει ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση της Πέμπτης ήταν ιρανικής καταγωγής.

#BREAKING: The US military carried out "precision airstrikes" in Syria on after five US service members and a contractor were injured in a suspecred Iranaian suicide drone attack earlier today. pic.twitter.com/QvsD63D70B