Σεούλ: Ζέβρα το έσκασε από ζωολογικό κήπο και για τρεις ώρες περιφερόταν στους δρόμους - Δείτε βίντεο

Για τρεις ολόκληρες ώρες μια νεαρή ζέβρα που το έσκασε από το ζωολογικό κήπο έκανε βόλτες στους πολυσύχναστους δρόμους της Σεούλ. Τελικά, οι υπάλληλοι του ζωολογικού κήπου κατάφεραν και xτύπησαν με αναισθητικό το ζώο και στη συνέχεια το μετέφεραν πίσω στο ζωολογικό κήπο.

Η ζέβρα που ονομάζεται Σέρο και γεννήθηκε στον ζωολογικό κήπο το 2021 σύμφωνα με τον Guardian. Αφότου το έπιασαν μετά την πολύωρη περιπλάνησή του, το εξέτασε ο κτηνίατρος το βράδυ της Πέμπτης και ανέφερε ότι η κατάστασή του ήταν σταθερή.

Ο ζωολογικός κήπος ερευνά τώρα πώς ο Σέρο κατάφερε και το έσκασε.

Όπως ήταν φυσικό, τα social media γέμισαν με βίντεο που δείχνουν τη ζέβρα να περνά ανάμεσα σε αυτοκίνητα που ήταν σταματημένα στο φανάρι, ενώ πεζοί έκπληκτοι κοιτούσαν το ζώο.

This isnt AI - theres a zebra loose on the streets of Seoul pic.twitter.com/UQEP3gyQt5