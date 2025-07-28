Μια νέα αυτοκινητοπομπή με βοήθεια εισήλθε σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, στην επαρχία Σουέιντα, στη νότια Συρία, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι κρίσιμη σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μια εβδομάδα μετά την αιματηρή βία.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε την άφιξη της αυτοκινητοπομπής, της τρίτης από τότε που σταμάτησαν οι μάχες στις 20 Ιουλίου, όπως και εικόνες που έδειχναν φορτηγά με το σήμα της συριακής Ερυθράς Ημισελήνου, να μπαίνουν στην επαρχία.

Σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, η αυτοκινητοπομπή αποτελείται από 27 φορτηγά που μεταφέρουν συγκεκριμένα "200 τόνους αλεύρι, 2.000 σετ εξοπλισμού καταφυγίων και 1.000 καλάθια με τρόφιμα", που εστάλησαν από κοινού από "διεθνείς οργανισμούς, τη συριακή κυβέρνηση και την τοπική κοινότητα".

Η επαρχία, ο πληθυσμός της οποίας είναι ως επί το πλείστον Δρούζοι, έγινε πεδίο συγκρούσεων επί μια εβδομάδα μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων, προτού οι μάχες επεκταθούν με την επέμβαση των κυβερνητικών δυνάμεων και μαχητών φυλών που πήγαν να βοηθήσουν τους Βεδουίνους.

Οι συγκρούσεις προκάλεσαν τον θάνατο περισσοτέρων από 1.400 ανθρώπων, κυρίως Δρούζων, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε σήμερα ότι "παραμένει κρίσιμη η ανθρωπιστική κατάσταση λόγω της συνεχούς αστάθειας και των σποραδικών εχθροπραξιών" στην επαρχία.

"Η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, γεγονός που περιορίζει την ικανότητα αξιολόγησης των αναγκών και μεταφοράς ζωτικής σημασίας βοήθειας", σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ.

Η βία έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό 176.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, και διακοπές στην υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη της Σουέιντα είδε μεγάλες ουρές αναμονής μπροστά από τα ελάχιστα αρτοποιεία που είναι ακόμη ανοιχτά.

Ο τοπικός ιστότοπος Suwayda 24 μετέδωσε ότι "οι ανθρωπιστικές ανάγκες στην επαρχία της Σουέιντα είναι τεράστιες και χρειάζονται μια πολύ μεγαλύτερη βοήθεια".

Την Κυριακή ο Suwayda 24 δημοσίευσε έκκληση αρκετών τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που κάνουν λόγο για "ανθρωπιστική καταστροφή" στη Σουέιντα και δηλώνουν ότι η επαρχία υποβάλλεται σε έναν "ασφυκτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι αρχές".

Κυβερνητικά στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί σε ορισμένες περιοχές της επαρχίας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, το οποίο ειδοποιεί ότι τα εμπορεύματα από το εξωτερικό δεν εισέρχονται στην επαρχία από τότε που έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Σουέιντα με τη Δαμασκό, όπου ένοπλες ομάδες έχουν λάβει θέσεις εκεί κοντά και έχουν αποκλείσει την κυκλοφορία.

Ωστόσο ο κυβερνήτης της Σουέιντα, ο Μουσταφά αλ Μπακούρ, δήλωσε την Κυριακή στο SANA ότι «οι αυτοκινητοπομπές με την ανθρωπιστική βοήθεια μπαίνουν καθημερινά και κανονικά στην επαρχία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.